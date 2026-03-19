Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien guva 11 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Warriors" viesos ar rezultātu 99:120 (23:36, 27:27, 23:26, 26:31) piekāpās Bostonas "Celtics" komandai.
Porziņģis laukumā pavadītajās 22 minūtēs un 30 sekundēs realizēja divus no septiņiem tālmetieniem, divus no sešiem divpunktu metieniem un vienu no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divi bloķēti metieni un viena piezīme.
"Warriors" rindās rezultatīvākie ar 14 punktiem katrs bija Gerijs Peitons un Pets Spensers, bet pa 13 punktiem pievienoja Gī Santoss un Dreimonds Grīns.
"Celtics" komandā rezultatīvākais ar 32 punktiem bija Džeilens Brauns, bet 24 punktus pievienoja Džeisons Teitams.
Pirms spēles Bostonas "Celtics" demonstrēja Porziņģim veltītu video pieminot viņa laiku "Celtics" vienībā. Skatītāji viņu sveica ar stāvovācijām.
"Warriors" ar 33 uzvarām 69 spēlēs ieņem desmito vietu Rietumu konferencē.
