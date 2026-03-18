Saistībā ar Mūkusalas ielas promenādes bēdīgo stāvokli, nākamnedēļ plānots sasaukt Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdi. Savukārt domes Ārtelpas un mobilitātes departaments plāno veikt papildu margu stabilitātes un drošuma monitorēšanu, vēsta 360TV Ziņas.
Pagaidām gan izskatās, ka promenāde esot droša, neraugoties uz to, ka margu pamatne acīmredzami brūk.
Objektam ir piecu gadu garantija. Ja pārbaudes rezultātā tiks konstatēts, ka defekti radušies nekvalitatīvu materiālu izmantošanas vai nekvalitatīvi veiktu būvdarbu rezultātā, būvdarbu veicējam būs pienākums nodrošināt defektu novēršanu garantijas ietvaros.
Sarunā ar 360TV Ziņām uzņēmuma “Tilts” valdes loceklis Artjoms Gridņevs pauda gatavību margu pamatni nomainīt. Viņš arī kliedē šaubas par promenādes margu drošību.
Vairāk skaties video!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu