Anglijas futbola premjerlīgas komandā "Sunderland" spēlējošais aizsargs Denniss Cirkins apņēmis pārstāvēt Latvijas izlasi, liecina Latvijas Futbola federācijas (LFF) paziņojums.
Līdzko Cirkins dosies laukumā oficiālā Latvijas izlases spēlē, viņš vairs nevarēs pārstāvēt kādu citu valstsvienību.
Lai gan Denniss Cirkins ir piekritis Latvijas izlases uzaicinājumam piedalīties marta nometnē, futbola pilsonības mainīšanas kārtības process ir ilgstošs, un visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana prasa laiku. Šobrīd juridiskās formalitātes vēl neļauj viņam debitēt Latvijas izlasē, bet ļauj oficiāli izsaukt spēlētāju caur viņa pārstāvēto klubu "Sunderland", ko LFF šoreiz arī izdarīja.
Pašlaik 23 gadus vecais kreisās malas aizsargs ir spēlējis Anglijas U-16, U-17, U-18 un U-20 izlasēs.
Anglijas premjerlīgas kluba "Sunderland" krāsas šobrīd aizstāvošais aizsargs 2002. gadā dzimis divu daugavpiliešu ģimenē Dublinā, Īrijā, bet trīs gadu vecumā ar ģimeni pārcēlies uz dzīvi Londonā. Līdz 2021. gadam viņš bija Totenhemas "Hotspur" akadēmijā, bet tad pievienojās "Sunderland", kur jau piekto sezonu ir klubam neatņemama sastāvdaļa "League One" un "Championship" turnīros, šosezon debitējot arī Anglijas premjerlīgā.
Kā LFF paziņojumā skaidro LFF prezidents Vadims Ļašenko, futbolists federācijas redzeslokā bija jau sen, un sarunas ar Cirkinu un viņa aģentu tika sāktas pirms pieciem gadiem.
"Vienmēr jutu Dennisa ieinteresētību. Man ir patiess prieks, ka pēc ilgajām un pacietīgajām sarunām viņš vēlas pievienoties mūsu izlases treniņnometnei, kaut vai pagaidām tikai treniņprocesā. Vēlos uzsvērt, ka Latvijas pasi Cirkins nokārtoja patstāvīgi jau pirms četriem gadiem, kas apliecina viņa personīgo saikni ar mūsu valsti," LFF citē Ļašenko teikto.
Futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato uzsver, ka Cirkina klātbūtne Latvijas izlases nometnē būs būtiska un svarīga pat tad, ja viņš vēl nevarēs doties laukumā spēlēs ar Gibraltāru.
"Viņš ir laipni gaidīts komandā, un šajā nometnē viņš varēs iepazīt kolektīvu, mūsu prasības un nopietno attieksmi pret darbu," teica Nikolato.
Cirkins šajā sezonā laukumā devies septiņās premjerlīgas spēlēs.
