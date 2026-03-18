Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) norāda, ka plānotā virspeļņas nodokļa apmērs degvielas tirgotājiem būs "iespaidīgs", taču esot vēl pāragri nosaukt konkrētus procentus, izriet no premjeres paustā.
Siliņa kopīgajā preses konferencē ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem uzsvēra, ka bez šāda drošības instrumenta gala lietotājs var nesagaidīt vēlamo rezultātu.
Viņasprāt, nevajadzētu būt tā, ka valsts ar akcīzes nodokļa samazināšanu degvielai piegādā papildu atlaidi, bet to nesajūt patērētājs.
Ministru prezidente norādīja, ka patlaban tiek vētīts nodokļa apmērs, lai tas būtu taisnīgs un atbilstošs. Tāpat viņa skaidroja, ka plānotie mehānismi būs īstermiņa.
Valdība otrdien konceptuāli vienojās par iespējamiem risinājumiem degvielas cenu stabilizēšanai, paredzot akcīzes nodokļa atvieglojumu un virspeļņas uzraudzības mehānismu.
Lēmumu par konkrētiem normatīvajiem aktiem plānots pieņemt nākamajā valdības sēdē.
