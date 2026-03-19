Ceturtdien, 19. martā, klausītāju vērtējumam tiek nodots dziedātāja Nameja jaunais singls "Tuvāk tev", kas radies īpaši personīgā un emocionāli piesātinātā brīdī. Dziesmai tapis arī videoklips.
Dziesmas mūzikas un teksta autori ir Jurģis Namejs Zvejnieks un Kaspars Ansons, un tās tapšanas stāsts ir pavisam vienkāršs, bet līdz kaulam patiess, izjusts un izdzīvots, mācoties pašam no sevis, iegūstot pašam savus punus, kas likuši uz dzīvi paskatīties citām acīm.
""Tuvāk tev" radās vienā vakarā "X Faktora" laikā — brīdī, kad uzkrātais nogurums, viss piedzīvotais un emociju intensitāte lika apstāties un vērīgāk ieskatīties sevī. Tā ir pašrefleksija, pašmotivācija un godīga atzīšanās sev par savu jūtīgumu un spēju augt caur grūtībām. Es sapratu, cik daudz mēs slēpjam aiz frāzes "viss ir kārtībā". Bet patiesībā — tieši grūtākie brīži ir tie, no kuriem mēs visvairāk mācāmies, tāpēc tos nekad nevajag noniecināt. Tieši tos es pats visvairāk esmu centies paņemt sev, pieņemt un no tiem mācīties. Tā ir arī atzīšanās pašam sev — esmu emocionāls, apzinos to, gribu tāds būt, jo no tā var mācīties," atklāj Namejs.
Dziesmas vēstījums ir vienkāršs, bet spēcīgs —
dzīves skaistums slēpjas arī tās izaicinājumos.
Katrs cilvēks savas grūtības izdzīvo atšķirīgi, taču atbildes nav jāmeklē citos. Tās ir mūsos pašos. "Tuvāk tev" aicina pieņemt sevi, ticēt sev un iet cauri dzīvei ar paceltu galvu, neatkarīgi no apstākļiem.
"Man ir prieks, ka Jurģis neapstājas pie pirmās dziesmas un turpina iet uz priekšu, ir degsmes pilns. Mums izveidojusies lieliska sadarbība un draudzība, ir prieks, ka "X Faktors" ir radījis jaunu un daudzsološu vīriešu vokālistu. Tā ir, ja tā varētu teikt, apjomīga balss, kas nākusi klāt Latvijas mūzikā. Turpinām virzīties uz priekšu un strādāt uz albumu," atklāj Ansons.
Līdz ar singlu tapis arī videoklips, kas ļauj sajust Nameja muzikālo pasauli tuvāk un dzīvāk. Tas kalpo kā ieskats gaidāmajos koncertos — intīmākos, patiesos un emocionāli piesātinātos. Videoklipa režisors ir Aleksandrs Bricis, kurš, kā uzsver pats mākslinieks, "redz un sajūt stāstu", ne velti ar viņu izveidojusies lieliska sadarbība.
"Šī dziesma nav beigas, tas ir tikai sākums, tas ir solis tuvāk sev," saka Namejs.
