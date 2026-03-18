Latvijas–Igaunijas basketbola līgā šodien sāksies izslēgšanas spēles.
Regulārais turnīrs aizritējis ārkārtīgi saistoši, jo pirmo no piektās vietas ieguvējiem šķīra viena uzvara, bet no septītās – četras. Tas arī atrisinājumu liek gaidīt ar padziļinātu interesi.
Čempioni atdzīvojas
Apvienotajai līgai šī ir astotā sezona un pirmo reizi par uzvarētāju kļuvusi "Tartu Ulikool Maks&Moorits", kas pērn finišēja vien sestajā vietā. Rudenī Tartu iestartēja ar 12 uzvaru sēriju, regulāro turnīru noslēdza ar trīs zaudējumiem, kas liek uzdot jautājumus, vai komanda uz pavasara pusi nosēdusies vai izmantoja iespēju, ka var atļauties trenēties ar lielāku slodzi, lai izšķirošos notikumus sagaidītu ar papildu jaudu.
Dalībnieku un attiecīgi arī spēļu skaits līgā vairākkārt mainījies. 26 spēles bija arī 2021./2022. gada sezonā, toreiz par uzvarētāju kļuva "VEF Rīga" ar bilanci 23-3. Līdz šim nevienā sezonā regulārā turnīra pirmās vietas ieguvējs nebija piedzīvojis vairāk par trim zaudējumiem. Tāpat kā Tartu piecus zaudējumus šosezon piedzīvoja arī "vefiņš", bet savstarpējās spēlēs labāka bilance bija igauņiem. Otrā abu komandu tikšanās bija pirms nedēļas, un tajā Mārtiņa Gulbja vadītie rīdzinieki bija pārāki ar +9.
Lai gan "VEF Rīga" šosezon dažādu iemeslu dēļ nav tik jaudīga, kā ierasts, tomēr pavasarī ar čempioniem būs jārēķinās.
Šobrīd tā jau lielā mērā ir cita komanda nekā rudenī – pieci jauni ārzemnieki, karjeru atsācis 40 gadus vecais Māris Gulbis, kurš trenē fārmklubu. Pēdējos mēnešos viņš aktīvi trenējies un noteiktos brīžos varēs palīdzēt. Vienu spēli veterāns jau aizvadījis, pret "Liepāju" laukumā pavadot 17 minūtes un gūstot septiņus punktus.
"Zeļļu" izturība
Tāpat kā pērn "VEF" ceturtdaļfinālā tiksies ar "Ventspili". Ventspilnieki līgā zaudējuši četros no pēdējiem sešiem mačiem, tostarp arī pret izslēgšanas turnīrā neiekļuvušo "Viimsi".
No ceturtdaļfināla dueļiem vēl jāizceļ Rīgas "Zeļļu" tikšanās ar Tallinas "Kalev/Cramo", ko pārstāv Anrijs Miška. Viņš savainojuma dēļ gan mēnesi nav spēlējis, bet pirms tam bija ļoti produktīvs un tika atzīts par janvāra līgas vērtīgāko spēlētāju. Miška šosezon kļuva par rezultatīvāko no latviešiem ar vidēji spēlē gūtiem 14,7 punktiem. Kopējā tabulā gan tā bija tikai vieta otrā desmita vidū, augstāk esot 14 ārvalstu basketbolistiem.
"Zeļļi" pēc treneru maiņas atguvuši uzvaras garšu – vienotajā līgā Dāvja Čodera vadībā veiksmīgi noslēgtas visas četras cīņas,
turklāt iepriekšējās nedēļas kalendārs bija nesaudzīgs – 11. martā Eiropas Ziemeļu basketbola līgas astotdaļfinālā Islandē pieveikta "Tindastoll", 13. martā viesos pārspēta Keilas "Coolbet" un nākamajā dienā Rīgā uzvarēta "Viimsi". Šajā mačā "Zeļļiem" palīdzēja arī Juris Vītols, kurš pirms diviem mēnešiem uzsāka apmācību Valsts aizsardzības dienestā. Pērn pusfinālā "Zeļļi" sērijā uzvarēja "Kalev/Cramo" ar 2:1.
"Valmiera Glass VIA" būs izteikta favorīte cīņā ar "TalTech/ALEXELA". Lai gan valmierieši nepārvarēja astotdaļfinālu ziemeļu līgā, sezona kopumā pagaidām bijusi ļoti veiksmīga un viena trofeja – Latvijas kauss – jau kabatā.
Ogrei izgāšanās
Pērnajā pavasarī līdz pēdējai kārtai par iekļūšanu astoņniekā cīnījās trīs komandas, "Ventspilij", "TalTech/ALEXELA" un Raplas "Utilitas" finišējot ar 14 uzvarām un astoņniekā tiekot kurzemniekiem, bet igauņiem paliekot aiz svītras. Tikai par panākumu vairāk bija "Liepājai". Šosezon pēdējā kārtā arī izšķīrās ceļazīme uz ceturtdaļfinālu, un tā jau gandrīz atradās "Ogres" kabatās. Taču ogrēnieši pamanījās aizvadīt vienu no sliktākajām spēlēm sezonā un zaudēt "Latvijas Universitātei" (101:106). Kā būt vai nebūt spēlē iespējams tik vāji nospēlēt aizsardzībā, nevar atbildēt arī viņi paši. Vismaz būs laiks gatavoties Latvijas līgas ceturtdaļfinālam pret "Ventspili".
Jāpiebilst, ka iepriekšējā sezonā izslēgšanas spēles sasniedza seši Latvijas un divi Igaunijas klubi, bet šosezon redzama paritāte – četri un četri.
Būs pārsteigumi
"VEF Rīgas" prezidents Gatis Jahovičs: "Gribējām būt pirmie, pāris punktu no tās šķīra, un tagad būs mazliet grūtāks ceturtdaļfināls. Traumas ļoti ietekmēja mūsu rotāciju un darbības, sastāvs pavisam citādāks, nekā bijām plānojuši pirms sezonas.
Ar katru spēli sniegums uzlabojas, bet nevaru teikt, ka esam gatavi par simt procentiem, pēdējie papildinājumi bija pavisam nesen.
Kopumā tabula ārkārtīgi līdzīga un sezona – interesantākā no visām. Nav viena izteikta līdera, kā bija ar "Prometey". Tartu pirmā vieta ir pārsteigums, viņi labi spēlēja, uz beigām gan pazaudēja pārsvaru. Domāju, ka arī "play off" būs pārsteigumi, augstāk esošās komandas negūs lielu pārsvaru. Uz pirmo vietu ir trīs četri pretendenti, konkrēti gan nesaukšu. Ja pirmajā kārtā nospēlēsim labi, tad vajadzētu uzvarēt. Ja "Ventspils" uzspiedīs savu spēli, tad būs problēmas. Visi šobrīd sastāvā esošie spēlētāji ir veseli. Rostislavs Novickis, iespējams, šosezon vēl uzspēlēs, bet pagaidām ar komandu nevienu treniņu nav aizvadījis."
"Ventspils" ģenerālmenedžeris Ralfs Pleinics: "Regulārais turnīrs mums bijis veiksmīgāks nekā iepriekšējā gadā. Lai iedotu kārtīgi pozitīvu zīmi, gribētu atrasties pāris vietu augstāk. Pēc jaunā gada mums bijis kritums, mazliet ieildzis. Iemesli dažādi, arī veselības problēmas, jāmēģina nesaplīst. Nopietnu traumu, kas traucētu doties laukumā, šobrīd nav. Šī noteikti ir interesantākā sezona līgas vēsturē, tiesa, šis ir pirmais gads, kad ar negatīvu bilanci var tikt izslēgšanas turnīrā. Tas liecina par noslāņošanos, tomēr ir septiņas astoņas komandas, pret kurām neko prognozēt nevar. Šosezon neuzvarējām tikai "VEF Rīgu" un "TalTech". Skatoties pēdējos divus mēnešus, par izteiktiem favorītiem uzskatu Valmieru, lai gan arī viņiem nav daudz spēlētāju ar lielu "play off" pieredzi. No citiem pāriem – Tartu ir favorīts, bet Pērnava var pārsteigt, tāpat arī mēs pret "VEF". "Kalev" pret "Zeļļiem 50 pret 50, ar nelielu pārsvaru igauņiem."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu