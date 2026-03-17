Nesen tika ziņots, ka bijušā Latvijas basketbola izlases spēlētāja Kaspara Kambalas dēls Kristaps Andželo Īrijā aizturēts saistībā ar narkotiku kontrabandu. Par notikušā apstākļiem žurnālam "Kas Jauns" stāstījusi jaunieša māte Džesika Kambala.
Viņa skaidro, ka dēls kopā ar draugu devies ceļojumā pa Eiropu. Tā kā abi lidojuši ar dažādiem reisiem, draugs palūdzis Andželo līdzi paņemt vienu no savām somām. Jaunietis somā neesot ieskatījies, jo tā bijusi aizslēgta.
Lidostā Andželo ieradies agrāk nekā draugs un piesaistījis lidostas darbinieku uzmanību. Kā stāsta viņa māte, medijos izskanējusī versija, ka viņš izskatījies aizdomīgs, neatbilstot patiesībai — jaunietis vienkārši gaidījis savu paziņu un mēģinājis saprast, kur doties.
Pārbaudot somu, ko bija iedevis draugs, tajā tika atrasta marihuāna lielā apmērā.
Sākotnēji jaunietim draudējis ilgs cietumsods, taču vēlāk, izvērtējot lietas apstākļus, sods ticis samazināts līdz 15 mēnešiem. Daļu no tā viņš jau ir izcietis, tādēļ pastāv iespēja, ka brīvībā viņš varētu iznākt jau tuvākajos mēnešos.
