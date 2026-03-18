Grupa "JUMIS" klausītājiem piedāvā jaunu dziesmu "Šai baltāi saulītē", kas iedvesmota no latviešu tautasdziesmas un veidota kā muzikāls stāsts par dzīves ritējumu, cilvēka vietu pasaulē un spēju ieklausīties dabā. Dziesmas centrā ir pārdomas par mūža plūdumu un aicinājums pamanīt to, kas notiek mums apkārt.
Jaunais singls pievēršas mūža ritējuma tēmai — pārdomām par to, kā cilvēks izdzīvo savu dzīvi laikā un telpā. Dziesma aicina uz brīdi apstāties ikdienas skrējienā, ieklausīties dabas ritējumā un pamanīt pasauli mums apkārt — lietas, kas bieži paliek nepamanītas. Tā ir muzikāla refleksija par cilvēka ceļu, par spēju savu mūžu nodzīvot apzināti, sajūtot gan dabas, gan dzīves cikliskumu.
"Dziesma rosina domāt par cilvēka vietu pasaulē un attiecībām ar apkārtējo vidi. "Šai baltāi saulītē" kļūst par muzikālu aicinājumu atgriezties pie vienkāršā — pie dabas, laika plūduma un paša dzīves ritma," stāsta dziesmas autors Einārs Jaunbrālis.
Jaunais singls "Šai baltāi saulītē" turpina grupas radošo virzienu — meklēt līdzsvaru starp latvisko mantojumu un mūsdienu muzikālo skanējumu, aicinot klausītājus uz brīdi apstāties un ieklausīties pasaules ritējumā.
Grupa "JUMIS" veido muzikālu tiltu starp latviešu folkloras saknēm un mūsdienīgu izteiksmi. Grupas repertuāru veido oriģinālkompozīcijas ar latviešu tautasdziesmu tekstiem, kuras papildina elektronikas un baroka elementi, radot emocionāli bagātu un daudzslāņainu skanējumu. Šī pieeja ļauj tradicionālo kultūras mantojumu interpretēt gan klasiskā, gan laikmetīgā veidā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu