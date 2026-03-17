Maskava plāno līdz 2045. gadam uz okupētajām Ukrainas teritorijām nosūtīt gandrīz 114 000 Krievijas pilsoņu, atsaucoties uz tā dēvētajiem Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu attīstības plāniem, otrdien vēsta laikraksts "Vedomosti".
Krievijas varasiestādes izstrādājušas 15 ģenerālplānus un 10 teritoriālās plānošanas projektus, kas paredz okupētajās teritorijās iedzīvotāju skaitu palielināt attiecīgi par 67 100 un 46 700 cilvēkiem.
Saskaņā ar Krievijas valsts attīstības korporācijas "VEB.RF" datiem okupētajās teritorijās paredzēts uzcelt mājokļus, kuru kopējā platība pārsniegs 13 miljonus kvadrātmetru, 140 bērnudārzus, vairākus desmitus skolu un simts ārstniecības iestāžu.
Paredzēts izbūvēt vai atjaunot 3270 kilometrus ceļu, gandrīz 430 kilometrus dzelzceļa līniju un 19 stacijas, kā arī jūras jahtu piestātnes un veikt četru lidlauku rekonstrukciju.
Okupanti plāno izveidot arī 25 rūpniecības parkus, astoņus mašīnbūves uzņēmumus, 15 celtniecības materiālu rūpnīcas, sešus derīgo izrakteņu ieguves objektus un izstrādāto iežu pārstrādes uzņēmumus.
Šo projektu īstenošanā paredzēts iesaistīt 225 400 cilvēku.
Iebrucēji plāno okupētajās teritorijās attīstīt arī tūrisma nozari, lai 2044. gadā varētu uzņemt 9,4 miljonus tūristu.
Aptauja
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.