Skotijas parlaments otrdien noraidījis likumprojektu par asistētās pašnāvības legalizāciju, kamēr līdzīgs likumprojekts, kas attiecas uz Angliju un Velsu, iestrēdzis Lielbritānijas parlamenta Lordu palātā.
Pēc debatēm, kas ilga vairāk nekā divas stundas, likumprojekts tika noraidīts ar 69 pret 57 balsīm. Likumprojekts, ja parlaments to būtu pieņēmis un ja to apstiprinātu Lielbritānijas valdība, ļautu neārstējami slimajiem, ja to paredzamās dzīves ilgums nepārsniegtu sešus mēnešus, lūgt palīdzību nomirt. Deputāts Līems Makarturs, kas pārstāv liberāldemokrātus un bija likumprojekta ierosinātājs, aicināja kolēģus to atbalstīt, paturot prātā "mirstošo skotu balsis". Makarturs uzsvēra, ka, likumprojektu noraidot, vienīgi tiks panākta problēmas izspiešana uz ārvalstīm vai aiz slēgtām durvīm, taču tā nepazudīs. Debates par likumprojektu ilga jau gadiem, un tas vairākkārt ticis grozīts. Kamēr tā atbalstītāji apgalvoja, ka asistētās pašnāvības legalizācija sniegs cilvēkiem iespēju nomirt ar cieņu un dzīves beigās saņemt līdzjūtību, likumprojekta pretinieki pauda bažas, ka neaizsargātie slimnieki un vecie ļaudis varētu tikt piespiesti izvēlēties nāvi. Likumprojekts paredzēja, ka vismaz diviem ārstiem būtu jāapliecina, ka pacients ir neārstējami slims un ka tas ir pie veselā saprāta. Pacientam pašam būtu jāvada nāvējošās vielas ievadīšana organismā. Lai varētu lūgt palīdzību izdarīt pašnāvību, pacientam Skotijā būtu jānodzīvo vismaz 12 mēneši. Lielbritānijas ministrs Skotijas jautājumos Duglass Aleksanders pirms balsojuma ļāva noprast, ka Londona negrasās bloķēt likumprojektu, ja to apstiprinās Skotijas parlaments. Likumprojektu par asistētās pašnāvības legalizāciju, kas attiecas uz Angliju un Velsu, pagājušajā gadā apstiprināja Lielbritānijas parlamenta apakšpalāta, taču tas iestrēdzis augšnamā. Lielbritānijas kroņa īpašumu Džērsijas un Menas salas parlamenti jau pieņēmuši attiecīgus likumus, kas gaida karaļa apstiprinājumu.
