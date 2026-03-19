Naftas cenas pasaules tirgū ceturtdien strauji palielinājušās saistībā ar jauniem uzbrukumiem enerģētikas objektiem Tuvajos Austrumos, kas radījuši bažas, ka ilgstoša karadarbība radīs ilglaicīgu kaitējumu naftas un gāzes infrastruktūrai.
"Brent" markas jēlnaftas cena pieaugusi par vairāk nekā 10% līdz 119,13 ASV dolāriem par barelu, bet WTI markas jēlnaftas cena palielinājusies par 2,6% līdz 98,81 dolāriam par barelu.
Pēc dronu uzbrukumiem ceturtdien divās Kuveitas nacionālajam naftas uzņēmumam piederošās naftas pārstrādes rūpnīcās izcēlušies ugunsgrēks.
Pirms tam otrai uzņēmuma naftas pārstrādes rūpnīcai Mina Al Ahmadi ceturtdien trāpīja drons, izraisot nelielu ugunsgrēku.
Tikmēr Kataras energokompānija "QatarEnergy" ceturtdien paziņoja, ka Irānas triecieni trešdienas vakarā nodarījuši plašus postījumus pasaulē lielākajā gāzes rūpniecības centrā Katarā, izraisot strauju dabasgāzes cenas kāpumu.
