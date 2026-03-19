ASV prezidents Donalds Tramps trešdien draudēja "pilnībā uzspridzināt" pasaulē lielāko gāzes lauku "South Pars", ja Irāna atkal uzbruks Kataras sašķidrinātās dabasgāzes rūpniecībai.
"South Pars", kuru kopīgi izmanto Irāna un Katara, atrodas netālu no Būšehras provinces Asalujes pilsētas Persijas līcī. Šis reģions ir centrālais Irānas enerģētikas nozarē, un tas nodrošina aptuveni 70% no valsts iekšzemes gāzes piegādes.
Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" pavēstīja, ka Izraēla trešdien bombardējusi "relatīvi nelielu daļu" no visa gāzes lauka bez ASV vai Kataras ziņas.
"Diemžēl Irāna to nezināja (..) un nepamatoti un netaisni uzbruka Kataras sašķidrinātās dabasgāzes objekta daļai," rakstīja Tramps.
Tramps solīja, ka Izraēla vairs neuzbruks "South Pars", "ja vien Irāna nesaprātīgi neizlems uzbrukt kādam ļoti nevainīgajam, šajā gadījumā Katarai".
Viņš piebilda, ka šāda Irānas uzbrukuma gadījumā ASV "pilnībā uzspridzinās gāzes lauku "South Pars" ar tādu spēku un varu, kas nav redzēts vai piedzīvots iepriekš".
"Es negribu apstiprināt šo vardarbības un iznīcības līmeni ilgtermiņa seku dēļ, kādas tas radīs Irānas nākotnei," turpinājaTramps. "Tomēr, ja atkal tiks uzbrukts Kataras sašķidrinātajai dabasgāzei, es nevilcināšos to darīt."
Dažas minūtes pirms šo Trampa draudu publicēšanas Kataras varas iestādes ziņoja par jaunu Irānas uzbrukumu Raslafanas rūpniecības pilsētiņai, kur atrodas svarīga infrastruktūra sašķidrinātās dabasgāzes ieguvei un transportēšanai.
Izraēla pirmoreiz uzbrūk mērķiem Irānas ziemeļos
Izraēlas Aizsardzības spēki trešdienas vakarā paziņoja, ka ir sākuši uzbrukt mērķiem Irānas ziemeļos pirmoreiz kopš kara sākuma.
"Izraēlas Gaisa spēki, rīkojoties uz karaflotes un Aizsardzības spēku izlūkošanas datu pamata, sāka uzbrukt mērķiem Irānas ziemeļos pirmoreiz operācijas "Rūcošā lauva" laikā," teikts armijas paziņojumā lietotnē "Telegram".
Saskaņā ar iepriekšējām ziņām uzbrukumi pārsvarā ir fokusēti uz mērķiem, kas pieder Irānas vadībai.
Izraēlas mediji ziņoja, ka Izraēlas Gaisa spēki pirmoreiz uzbrukuši Irānas karaflotes kuģiem Kaspijas jūrā, kas atrodas valsts ziemeļos.
Izraēlas armija to tieši neapstiprināja, bet paziņoja, ka pašreizējie uzbrukumi balstās uz karaflotes izlūkošanas datiem.
Irānas karaflotes iznīcināšana ir viens no ASV mērķiem Irānas karā.
Kuveitā aizturēti 10 "Hizbollah" kaujinieki, izjaucot teroraktu plānu
Kuveitas varas iestādes trešdien aizturēja 10 kaujiniekus no Irānas atbalstītā Libānas grupējuma "Hizbollah", kas tiek apsūdzēti teroraktu plānošanā pret vitāli svarīgo infrastruktūru, paziņoja Iekšlietu ministrija.
Tā bija otrā "Hizbollah" kaujinieku šūniņa, kas šonedēļ aizturēta Kuveitā. Tuvo Austrumu kara laikā Irāna uzbrūk Persijas līča valstīm, un konfliktā iesaistījušies arī Irānas atbalstītie kaujinieku grupējumi, ieskaitot "Hizbollah".
"Valsts drošības aģentūra ir veiksmīgi izjaukusi teroristu operācijas plānu, kas vēsts pret vitāli svarīgām iekārtām," paziņoja Iekšlietu ministrija. "Tika aizturēti 10 pilsoņi no teroristu grupas, kas ir aizliegtās teroristu organizācijas "Hizbollah" daļa," piebilda ministrija.
Iekšlietu ministrija dalījās ar videoierakstu par konfiscētajiem priekšmetiem, kurā redzami "Hizbollah" karogi, nelieli droni un Izraēlas uzbrukumos nogalināto Irānas ajatollas Ali Hameneji un bijušā "Hizbollah" līdera Hasana Nasrallas portreti.
Kuveitas Iekšlietu ministrija pirmdien paziņoja, ka aizturējusi 14 Kuveitas un divus Libānas pilsoņus no "Hizbollah" kaujinieku grupas, kas plānojuši sabotāžu. Tika konfiscēti vairāki ieroči, videokameru droni un Morzes koda sakaru ierīces.
"Hizbollah" noliedza, ka starp šiem 16 aizturētajiem būtu šī grupējuma locekļi.
Kuveita un citas Persijas līča valstis iepriekšējos gados ir paudušas bažas par "Hizbollah" ietekmi Irānā.
Apmēram trešdaļa Kuveitas vietējo iedzīvotāju ir musulmaņi šiīti, tāpat kā lielākā daļa Irānas iedzīvotāju. "Hizbollah" ir šiītu kaujinieku grupējums.
