Rīgas dome plāno apvienot divus pašvaldības uzņēmumus – SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" un SIA "Rīgas meži".
Šodien domē notiks prezentācijas pasākums, kurā žurnālistus informēs par šo apvienošanu un par to, kādi būšot rīdzinieku ieguvumi. "Šobrīd speram būtisku soli kapitālsabiedrību pārvaldībā, vienlaikus sniedzot iespēju uzņēmumam "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" īstenot ambiciozus attīstības plānus, lai tas spētu konkurēt globālo dzīvnieku labbūtības prasību ziņā, kā arī iepriecināt rīdziniekus un pilsētas viesus ar jaunām un mūsdienīgām ekspozīcijām," paziņojumā presei citēts Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Zooloģiskais dārzs ir mazākā Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība. Tas saņem dotāciju no Rīgas pašvaldības – apmēram 1,8 miljonus eiro gadā. Vēl pusmiljonu piešķir valsts, bet pārējo veido ieņēmumi no biļetēm. Zoodārzu gadā apmeklē ap 300 000 apmeklētāju.
