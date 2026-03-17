Veselības inspekcija ir uzsākusi pārbaudi par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) rīcību, atsakot operēt sašautu pacienti. Sievietei pastaigas laikā marta sākumā nezināma persona tuvu mugurkaulam iešāvusi lodi.
Inspekcija ir pieprasījusi slimnīcai nepieciešamo dokumentāciju, lai noskaidrotu, vai ārstniecības iestāde ir nodrošinājusi pacientei pietiekami kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu un vai tas ir bijis nepieciešamajā apjomā, informēja inspekcijas komunikācijas nodaļas vadītājs Gints Georgs Muraševs. Inspekcija pārbaudi sākusi pēc savas iniciatīvas, no medijiem uzzinot, ka 4. martā kādai sievietei pastaiga pusdienlaikā pa Rītabuļļu mežu esot beigusies ar šāvienu mugurā. Svešķermeni no muguras izņēma tikai pēc nedēļas un nevis Stradiņa slimnīcā, kur viņu nākamajā dienā nogādāja neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, bet gan Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS). Tas radīja aizdomas, ka Stradiņa slimnīcas ārsti nav vēlējušies operēt pacienti, jo tur neesot speciālistu, kas to spētu, un aizsūtījuši viņu mājās. Taču abu universitātes slimnīcu galvenie ārsti “Latvijas Avīzei” apgalvoja, ka no medicīniskās taktikas viedokļa viss esot izdarīts tieši tā, kā bijis jāizdara, un neesot bijusi nekāda vajadzība steigties.
Ķirurgs teicis, lai brauc mājās
Latvijas Radio par šo gadījumu vēstīja pagājšnedēļ, un sašautā sieviete žurnālistei stāstījusi, ka draudzene, ar kuru viņa kopā pastaigājusies, uzreiz pēc šāviena, ieraugot caurumu jakā un asinis, nosēdinājusi cietušo uz soliņa un aizskrējusi skatīties, vai neieraudzīs šāvēju. Viss esot bijis kluss. Neatliekamo medicīnisko palīdzību izsaukušas tikai