Pirms aptuveni 35 gadiem, vectēva aizvests un iedrošināts, vecajā "Daugavas" ledus pūslī pirmos soļus hokejā spēra rīdzinieks Elviss Želubovskis.  

Viņnedēļ viņš kļuva par visu laiku rezultatīvāko spēlētāju Latvijas hokeja čempionātu vēsturē, pārtrumpojot Aigara Razgala savulaik iespēto. Elvim 595 punktu savākšanai, kas ir par vienu vairāk nekā iepriekšējais rekords, bija nepieciešamas 19 sezonas un nedaudz vairāk kā 500 spēles. Viņš ir ne tikai labākais punktu vācējs, bet ar 279 precīziem metieniem arī pašmāju hokeja labākais snaiperis, piedevām šajā rādītājā tuvāko sekotāju apsteidz jau par 44 gūtajiem vārtiem.

Intervijā "Latvijas Avīzei" viens no "Mogo/RSU" komandas līderiem Elviss Želubovskis pastāstīja gan par sajūtām, kad rekords beidzot krita, gan par savu karjeru un tuvākajiem plāniem.

Daudzi gaidīja, ka rekordu pārsitīsi ātrāk par regulārā čempionāta pēdējo spēli, tomēr vajadzēja pagaidīt. Kā pats juties brīdī, kad viss tomēr notika?

E. Želubovskis: Protams, bija ļoti patīkami. Tie pēdējie punkti man ilgi nāca, tāpēc biju ļoti priecīgs, ka pēdējā spēlē rekords tomēr atnāca un nevajadzēja to atlikt uz nākamo sezonu.

Komandā kaut kā atzīmējāt šādu vēsturisku notikumu?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē