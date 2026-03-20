Somija devīto gadu pēc kārtas atzīta par laimīgāko valsti pasaulē, bet Latvija pakāpusies par trim pozīcijām uz 48. vietu, lai gan joprojām atpaliek no abām pārējām Baltijas valstīm, liecina jaunākais Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pasaules laimes ziņojums.
Šī gada Pasaules laimes ziņojumā pievērsta pastiprināta uzmanība sociālo tīklu ietekmei uz jaunu cilvēku labsajūtu un secināts, ka daudzās valstīs intensīva sociālo platformu lietošana pasliktina jauniešu labsajūtu. Ziņojumā secināts, ka ASV, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē vecuma grupā līdz 25 gadiem laimes līmenis ir dramatiski samazinājies, īpaši meiteņu un jaunu sieviešu vidū. Turpretī citviet pasaulē jaunieši jūtas laimīgāki. "Lielākā daļa pasaules jauniešu šodien ir laimīgāki nekā pirms 20 gadiem, un tā ir tendence, kas ir pelnījusi uzmanību," norādījis sabiedriskās domas pētījumu organizācijas "Gallup" vadītājs Džons Kliftons. Ziņojumā uzsvērts, ka sociālajiem tīkliem ir sarežģīta ietekme uz labsajūtu un lomu spēlē tādi faktori kā sociālajos tīklos pavadītais laiks, platformu veids, to izmantošanas veids, kā arī tādi demogrāfiskie faktori kā dzimums un sociālekonomiskais statuss. No 147 sarakstā iekļautajām valstīm visneapmierinātākie cilvēki ir Afganistānā, kur talibu režīms, kas atgriezās pie varas 2021. gadā, apsūdzēts par cilvēktiesību pārkāpumiem un sieviešu tiesību ierobežošanu. Pamatojoties uz trīs gadu vidējiem rādītājiem, laimes indeksā tiek ņemti vērā seši faktori – iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, paredzamais dzīves ilgums, sociālais atbalsts, brīvība pieņemt lēmumus par savu dzīvi, dāsnums un korupcijas uztvere. Pirmajā pasaulē laimīgāko valstu trijniekā Somijai seko Islande un Dānija, bet pirmajā desmitniekā ir arī Kostarika, Zviedrija, Norvēģija, Nīderlande, Izraēla, Luksemburga un Šveice. Latvija laimīgāko valstu sarakstā ierindojusies 48. vietā, Igaunija – 46., bet Lietuva – 28. vietā.
