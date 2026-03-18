Urbānās kultūras festivāla "Straume’26" programma tiek papildināta ar unikālu projektu "Vētra KRŪ", kurā apvienojušās četras hiphopa mākslinieces — VIŅA, Krisy, Revolūcija un ŪGA. Festivāls "Straume’26" šogad atzīmēs piecu gadu jubileju un norisināsies 3. un 4. jūlijā "Zeit" radošajā kvartālā Līgatnē.
Tradicionāli "Straumē" ik gadu tiek veidoti īpaši specprojekti, kuros vienā priekšnesumā apvienojas vairāki spilgti mākslinieki. Piecu gadu jubilejas gadā šai tradīcijai pievienojas arī meiteņu projekts "Vētra KRŪ". Jaunā projekta nosaukums simbolizē enerģiju un jaudu, kas rodas meiteņu radošo spēku savienojumā, bet lielie burti tajā atsaucas uz dalībnieču vārdu pirmajiem burtiem.
"Vētra KRŪ" apvieno četras atšķirīgas balsis un personības, kuru kopējā skanējumā savijas hiphopa, R&B un alternatīvās mūzikas ietekmes. Projekta ietvaros top arī kopdziesma uz producenta Gustavo bīta, bet īpaša kopperformance gaidāma festivālā "Straume", kur mākslinieces pirmoreiz uzstāsies kopā uz vienas skatuves.
VIŅA (Zelma Jēgere) par projektu: "Četras spēcīgas hiphopa mākslinieces uz vienas skatuves būs Latvijā vēl nebijis un, varētu teikt, vēsturisks notikums. Liels prieks, ka šādā sastāvā varēsim būt daļa no "Straumes" piecu gadu jubilejas festivāla. Apmeklētāji var sagaidīt visnotaļ vētrainu un jaudīgu performanci no mums — Vētra KRŪ!"
Projekta klātbūtne festivālā "Straume" ir īpaši nozīmīga, jo
Latvijas hiphopa vidē sieviešu balsis joprojām ir sastopamas salīdzinoši reti.
"Vētra KRŪ" izceļ šī žanra daudzveidību un parāda jaunu mākslinieču paaudzi, kuras hiphopā ienes savu skatījumu un enerģiju.
Jaunākā no projekta dalībniecēm, debitante Revolūcija (Lūcija Bāliņa), par projektu saka: "Ārkārtīgs lepnums, ka man ir tas gods dalīt vienu skatuvi ar talantīgākajām hiphopa dāmām Latvijā. Tas nebūs nekāds "sieviešu reps", tas būs īsts, dzīvs hiphops, kas iestraumēs tieši tavās bungādiņās un aizplūdīs līdz pat mazajam kājas pirkstiņam! Dažreiz sievietēm ir jācenšas mazliet vairāk, lai mēs taptu pamanītas — nu tad mēs pacentīsimies ar! Būs jauda un enerģija, būs paši skaistākie reperi spēlē — "Vētra KRŪ"!"
Lai gan projekts "Vētra KRŪ" publiski tiek pieteikts tikai tagad, vairākas dalībnieces jau iepriekš sadarbojušās dažādos formātos. Aizvadītajā gadā VIŅA, ŪGA un Revolūcija piedalījās kopdziesmā "100" uz producenta Veidera bīta, kas kļuva par vienu no pirmajiem skaņdarbiem Latvijas hiphopā ar trim sieviešu reperēm vienā ierakstā. Savukārt 2024. gada decembrī Revolūcija, ŪGA un Krisy kopā viesojās HIPHOPS.LV podkāstā "Bīts un Vārds", kur katra izpildīja radio frīstailu rubrikā "Kaizera bīts". Visi frīstaili vēlāk tika iekļauti 2025. gadā izdotajā albumā "Kaizera bīts #2".
"Vētra KRŪ" apvieno četras dažādu paaudžu mākslinieces. Visilgāk Latvijas hiphopā darbojas VIŅA un ŪGA — abas ar vairākiem albumiem un nozīmīgiem nozares novērtējumiem, tostarp "Zelta mikrofona" balvām un nominācijām. Krisy savā mūzikā apvieno hiphopa, popa un elektroniskās mūzikas ietekmes un 2026. gadā sasniedza plašāku auditoriju ar dalību "Supernova" finālā. Savukārt visjaunākā projekta dalībniece Revolūcija debitēja 2024. gadā, izdevusi minialbumu "sekcija", aizvadījusi vairāk nekā 20 koncertus un nominēta GAMMA balvai kategorijā "Gada Jaunais mākslinieks".
Hiphopa festivāls "Straume’26" šogad atzīmēs piecu gadu jubileju un norisināsies 3. un 4. jūlijā "Zeit" radošajā kvartālā Līgatnē (Gaujas ielā 4). Līdz šim izziņotie mākslinieki pamatprogrammā ir ansis, Marko & galaktik, rolands če, Eliots, Deniss un zaldats. "Straume" piedāvā izbaudīt īstu festivāla sajūtu ar aktivitātēm un norisēm divu dienu garumā, izcilu un dažādu ēdienu virtuvi, kā arī vienu no festivāla neatņemamām sastāvdaļām — telšu pilsētiņu, kura apmeklētājiem ir pieejama bez maksas. Teritorijā iekārtotas bezmaksas autostāvvietas, kā arī kemperu vietas, kas pirms ierašanās jāpiesaka.
