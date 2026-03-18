Tie autovadītāji, kuriem patīk ietaupīt, zina – lētas ziemas riepas visizdevīgāk pieejamas nesezonas laikā, tostarp pavasarī. Ienākot Riepu garāžas internetveikalā vai apmeklējot klātienes filiāles Rīgā, tu būsi patīkami pārsteigts par atlaidēm, un šajā rakstā esam apkopojuši pašus karstākos piedāvājumus!
Kāpēc ziemas riepu izpārdošana ir perfektais laiks riepu iegādei?
Ražotāji un tirgotāji šobrīd pilda plauktus ar jauno vasaras riepu pievedumu, tāpēc aktīvi atbrīvo noliktavas un piedāvā vilinošas cenas ziemas modeļiem. Laikā, kad strauji augušas degvielas cenas un tuvākajos mēnešos gaidāma riepu sadārdzināšanās par 20-30%, auto īpašnieki ir īpaši motivēti izmantot atlaides.
Taču lētas ziemas riepas ir tikai viens no ieguvumiem, ko piedāvā šī brīža izpārdošana Riepu garāžā. Pašlaik riepu servisa centri un veikali ir tukšāki nekā vēlajos rudens mēnešos (nemaz nerunājot par brīdi, kad parādās pirmie mīnusi un sniegs). Līdz ar to speciālistiem ir vairāk laika konsultācijām, bet plaukti vēl ir pilni.
iLink: budžeta klases karalis
iLink gadu gaitā ir kļuvis par vienu no līderiem mūsu reģionā, piedāvājot izcilu cenas un veiktspējas attiecību budžeta klases ziemas riepām. Lūk, daži no šī brīža TOP iLink piedāvājumiem Riepu garāžā:
● iLink Snowgripper I (205/55R16) – ļoti populārs un pircēju atzīts cietā gumijas sastāva jeb Eiropas tipa ziemas riepu modelis, kas piemērots maigākiem laikapstākļiem un pilsētas ielām. Šobrīd tas pieejams par teju smieklīgu izpārdošanas cenu – tikai 37 eiro. Savukārt iLink Snowgripper I izmērā 225/45R17 maksā nieka 45 eiro – tik lētas riepas ziemas sezonai šobrīd nākas meklēt kā ar uguni;
● iLink IL868 (225/65R17) – SUV klases spēkratu īpašniekiem nereti nākas šķirties no krietni lielākām summām par riepu komplektu. Taču šis mīkstā gumijas sastāva jeb Skandināvijas tipa modelis tagad pieejams tikai par 58 eiro, garantējot drošību arī uz kārtīgi apsnigušiem vai apledojušiem ceļiem;
● iLink WinterWorhut III (235/60R18) – niknākā, lielākiem apvidus spēkratiem paredzēta riepa, kas šobrīd maksā tikai 80 eiro, turklāt ir pieejama arī radžotā versijā īpaši skarbiem apstākļiem. Attiecīgais izmērs ir perfekti piemērots tādiem auto kā Volvo XC90 un XC60, Audi Q5, Honda CR-V, KIA Sportage un daudziem citiem.
Pārbaudītas vērtības no Tourador, Sailun un Kormoran
Riepu garāžas klāstā ir arī daudzi citi pazīstami ražotāji, kuru lētās ziemas riepas kalpo uzticami un droši visu ekspluatācijas laiku. Īpaši vēlamies izcelt šādus modeļus:
● Tourador WinterPRO TSU2 (195/65R15) – no Tourador, Premium budžeta klases ražotāja, Riepu garāžā šobrīd pieejams ļoti populārais un daudzu Latvijas autobraucēju pārbaudītais WinterPRO TSU2 modelis, kas izmērā 195/65R15 maksā tikai 42 eiro;
● Sailun IceBlazer Alpine+ (205/60R16) – Sailun ir vēl viens Premium budžeta klases zīmols, kas regulāri lepojas ar lieliskiem rādītājiem neatkarīgos riepu testos. Turklāt tieši IceBlazer Alpine+ ir pirmā Ķīnā ražotā ziemas riepa, kas saņēmusi prestižo TÜV SÜD sertifikāciju. 205/60R16 izmēra modelis tagad pieejams par 53 eiro, bet 215/65R16 – par 62 eiro. Tās ir pārsteidzoši lētas ziemas riepas, ņemot vērā Sailun nemainīgi augsto kvalitātes latiņu;
● Kormoran Snow (225/55R17) – zīmols, kas atrodas Michelin paspārnē, piedāvā Eiropā ražotas budžeta klases riepas ar ļoti pārliecinošu veiktspēju. Populārais Kormoran Snow modelis šobrīd ir pieejams par izpārdošanas cenu 79 eiro izmērā 225/55R17.
Pasteidzies – lētas ziemas riepas drīz beigsies!
Lai arī vairums autovadītāju aktīvi interesējas, kad būs pieejams jauns vasaras riepu pievedums, tava īstā iespēja pamatīgi ietaupīt slēpjas ziemas riepu pēcsezonas izpārdošanā. Riepu garāža sagatavojusi īpaši vilinošus piedāvājumus no tādiem ražotājiem kāiLink, Tourador, Sailun, Kormoran, Laufenn un citiem. Taču rēķinies, ka masveidīgā ziemas riepu izpārdošana notiks vēl īsu brīdi, un populārākie izmēri no noliktavām pazūd ļoti raiti.
Riepugaraza.lv internetveikals izceļas ar ļoti noderīgu funkciju – atverot konkrēto modeli, aprakstā redzēsi, kāds ir riepu atlikums katrā no filiālēm. Ja vēlies iepirkties, nepieceļoties no dīvāna, piebildīsim, ka Riepu garāžā, pērkot jaunas riepas, pieejama bezmaksas piegāde visā Latvijā. Tāpēc nenokavē īsto mirkli, kad kvalitatīvas un lētas ziemas riepas vari sagādāt par vēl nebijuši zemām cenām. Iegādājies jaunus ziemas apavus savam auto jau šodien un baudi silto laiku bez raizēm par nākamo rudeni!
