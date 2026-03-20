Šodien Polijas pilsētā Toruņā startē pasaules čempionāts vieglatlētikā telpās. Latviju sacensībās pārstāvēs tikai trīssoļlēcēja Rūta Lasmane.
Neviens no Latvijas atlētiem nespēja izpildīt pasaules čempionāta kvalifikācijas normatīvus, tāpēc mums tika piešķirta tikai viena dalībnieka kvota, kuru izmantos ventspilniece Lasmane. Pirms gada Rūta sarāva Ahilleja saiti un izlaida visu sezonu, bet nu ir atpakaļ ierindā un šosezon ASV studentu mačos lēkusi 13,79 metrus tālu, kas šī gada labāko rezultātu listē viņu ierindo 35. vietā pasaulē. Pagājušajā nedēļā Lasmane startēja NCAA studentu ziemas čempionātā un ar rezultātu 13,69 metri ieņēma ceturto vietu, tikai par centimetru atpaliekot no bronzas medaļas.
Toruņā dāmu trīssoļlēkšanas sacensības būs intriģējošas, jo pieteicies ļoti spēcīgs sastāvs. Startēs pēdējās desmitgades izcilākā trīssoļlēcēja Julimara Rohasa no Venecuēlas. Septiņkārtējā pasaules čempione februārī Valensijā aizlēca 14,95 metrus, kas ir šīs sezonas labākais rezultāts. Dalībnieču vidū būs pērnā gada pasaules čempione Lejanisa Peresa Ernandesa no Kubas (šosezon 14,75) un Parīzes olimpisko spēļu čempione Tea Lafonda no Dominikas (šosezon 14,62). Tā kā pasaules čempionātā telpās ir ierobežots dalībnieku skaits, tad lēkšanas disciplīnās uzreiz būs finālsacensības, kas dāmu trīssolī sāksies sestdien pusdeviņos vakarā. Diemžēl Latvijas televīzijā pasaules čempionātu netranslēs.
Lielākā uzmanība, kā jau pēdējos gados ierasts, arī šajās sacensībās būs pievērsta zviedru kārtslēcējam Armandam Duplantim. Viņš pagājušajā nedēļā Upsalā 15. reizi karjerā laboja pasaules rekordu, pārlecot 6,31 metra augstumu. Mondo neslēpj, ka Toruņa viņam ir īpaša pilsēta, jo pirms sešiem gadiem tieši šajā Polijas pilsētā viņš pirmo reizi karjerā laboja pasaules rekordu, tolaik pārlecot 6,17 metrus. Duplantis pasaules čempionātos telpās ir uzvarējis trīs reizes, un ar ceturto titulu viņš panāks Sergeju Bubku.
