Krievija jau sen sapratusi, ka starptautiski kultūras (vai arī popkultūras) pasākumi ir laba iespēja virzīt sev vajadzīgos vēstījumus.
Ideoloģiskā ziņā tie ir pat būtiskāki par bieži piesauktajām sporta sacensībām, kur kaut kādu sev vēlamu saturu var veidot tikai tad, ja tavs pārstāvis gūst uzvaru ("Mēs esam pārāki, neko jūs tur nepadarīsiet!"), kas ne vienmēr tā notiek. Zaudējot vēl nākas gudrot kaut kādus iemeslus, kāpēc tā noticis ("Uzvara bija mūsu, tikai kāds ierieba, noskauda."). Mākslā un mūzikā toties var pat vienlaikus spēlēties ar dažādām lomām – vari būt gan īpašais, gan savējais, gan varonis, gan upuris un tā tālāk – pēc vajadzības. Turklāt Maskava apzinās – pat ja šie vēstījumi neaizsniedz plašāku auditoriju, tieši nepolitiski pasākumi starptautiskā līmenī var izrādīties tā sprauga, pa kuru ielīst būs vieglāk, taču tālāk šo precedentu jau varētu izmantot, lai vērtu vaļā visas citas, daudz vajadzīgākas durvis. Ko gan tad, piemēram, varēs pārmest uzņēmējiem, ka viņi grib atjaunot ekonomiskās saites ar Krieviju un pelnīt, ja smalkie kultūras cilvēki paguvuši nodemonstrēt – galvenais ir pašu intereses, nevis netīrais fons, uz kura tās tiek piepildītas, vai kādi morāles principi.
To mēs šobrīd spilgti redzam Latvijā – diskusijā par to, vai mūsu māksliniekiem un kuratoriem vajadzētu braukt uz Venēcijas biennāli, kas šogad faktiski iecerēta kā Krievijas "reabilitācijas" pasākums, un visi, kas tur piedalās, gribot vai negribot kļūst par līdzdalībniekiem. Kādi tik argumenti netiek izmantoti, lai iestāstītu sabiedrībai, ka Latvija nedrīkstot slaveno Venēcijas mākslas "burziņu" boikotēt – no ierastā "ko tad mēs vieni paši, ja arī citi nepiedalītos, tad gan…" līdz pat absurdiem mēģinājumiem hipnotizējošā tonī censties pagriezt visu otrādi – tieši dalība, nevis atteikšanās no tās, būšot tā īstā attieksmes demonstrēšana.