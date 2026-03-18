Mūkusalas ielas promenādei Rīgā ir piecu gadu garantija.
Plašu sabiedrības satraukumu sociālajos medijos radījis video, kur kāds aculiecinieks nofilmējis Rīgas Mūkusalas ielas promenādes defektus. Pagājušā gada 22. decembrī rekonstruētā promenāde tika nodota ekspluatācijā. Krastmalas rekonstrukcija, kas tika sākta 2023. gada decembrī, ir viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības investīciju projektiem pilsētas infrastruktūras atjaunošanai, lai attīstītu Daugavas krastmalu par vizuāli pievilcīgu, modernu promenādi. Kopējais plānotais finansējums bija ap 20 miljoniem eiro bez PVN. 85% no izmaksām finansēja ar Valsts kases aizdevumu, bet 15% ir Rīgas pašvaldības finansējums. Būvdarbus veica SIA "Tilts", būvprojekta izstrādi – SIA "BM-projekts". Būvuzraudzību nodrošināja SIA "Geo Consultants".
Bet tagad redzams, ka promenādē drūp betons. Rīgas domes pārstāvji informē, ka objektam ir piecu gadu garantija un būvniekam defekti jānovērš. Uzņēmuma "Tilts" pārstāvji apstiprinājuši, ka to darīšot. Kurš atbildīgs par to, ka būvdarbos izmantots nepareizās klases betons, plānots noskaidrot, analizējot gan betona sastāvu, gan projekta dokumentāciju. LTV ziņu raidījumā būvnieku pārstāvis izvirzījis versiju par četriem iespējamiem iemesliem, un tagad esot jānoskaidro atbildīgais. No tā būšot atkarīgs, kuram būs jāmaksā par remontu. SIA "Tilts" līdzīpašnieks Artjoms Gridņevs LTV pauda: "Viens varētu būt piegādātāja kļūda, otrs – būvnieka, ja mēs kaut ko nepareizi esam pasūtījuši. Trešais, ja tā ir projekta kļūda. Un ceturtais, ja tas ir pasūtītājs kaut kādā tehniskajā specifikācijā. Mums būs šonedēļ sapulces ar visām pusēm, sapratīsim."
Par situāciju ar Mūkusalas ielas promenādi nākamnedēļ plānots spriest Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu