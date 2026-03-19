Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju iepirkumos divām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, informē Valsts policijā.
Policija EPPO sāktā kriminālprocesā šonedēļ aizturējusi 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un kāds uzņēmējs.
Valsts policijas preses paziņojumā teikts, ka policija īstenojusi procesuālās darbības EPPO sāktajā kriminālprocesā, veicot apjomīgu aizturēšanas operāciju un likvidējot organizētu noziedzīgu grupu, aizdomās par pārkāpumiem valsts iepirkumu procedūrās saistībā ar IT sistēmu iegādi valsts iestādēm.
Kriminālprocess sākts pagājušā gada nogalē, un tas kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma pantam par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā organizētā grupā, un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu, kurš uzvarēs publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Organizētās grupas dalībnieki vienojušies, lai nodrošinātu projekta uzdevumu piešķiršanu iepriekš izvēlētiem uzņēmumiem, pēc kā nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp līdzdalībniekiem. Tāpat pastāv aizdomas, ka līgumi tikuši nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību.
Savukārt EPPO preses paziņojumā teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.
Valsts policija arī informēja, ka Rīgā un Rīgas reģionā veiktas 67 kratīšanas gan personu dzīves vietās, gan uzņēmumos, kopumā iegūstot apjomīgu iespējamo pierādījumu kopumu. Izmeklēšanas darbībās tika iesaistīti plaši policijas spēki, kā arī EPPO un "Eiropols".
KNAB apstiprināja, ka otrdien veica kriminālprocesuālās darbības Rīgā. Tās noritēja kriminālprocesā, kuru KNAB sācis 11. martā un kurā izmeklē iespējamu neizpaužamu ziņu izpaušanu. KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka divas valsts amatpersonas, iespējams, izpaudušas uzņēmējam ziņas, kas uzskatāmas par ierobežotas pieejamības informāciju. Izpaustā informācija saistīta ar IT iepirkumiem dažādās valsts iestādēs. Trim kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas amatpersona, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un uzņēmējs.
Kā informēja Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP), kur patlaban par Dabas aizsardzības departamenta direktores vietnieku strādā bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa (viņš tika pazemināts amatā par pārkāpumiem pašvaldību vēlēšanu informācijas tehnoloģiju procesos), viņš trešdien birojā nav ieradies, kā arī nav sasniedzams nevienā komunikācijas kanālā. Liopas tālrunis ir izslēgts.
KNAB aģentūrai LETA apstiprināja, ka biroja izmeklētais kriminālprocess nav saistīts ar EPPO sākto kriminālprocesu. Kā informēja VARAM, tiesībsargājošās iestādes vērsušās pie VARAM valsts sekretāra Balševica un viņš sadarbojas ar attiecīgo iestādi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju. Ņemot vērā, ka valsts sekretārs parakstījies par informācijas neizpaušanu, viņš plašākus komentārus nevarot sniegt. VARAM apstiprināja, ka valsts sekretārs trešdien ir darbā un viņam nav nekādu ierobežojumu pildīt amata pienākumus.
Opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" medijiem izplatītā paziņojumā aicina Nacionālās drošības padomi vērtēt, vai iespējamie pārkāpumi informācijas tehnoloģiju iepirkumos nerada valsts drošības un vēlēšanu apdraudējumus. Politiskās partijas pārstāvji izceļ, ka izmeklēšana saistīta ar VARAM, kuras paspārnē darbojas iestādes, kas rūpējas par vēlēšanu IT nodrošinājumu. "Apvienotais saraksts" vēloties gūt pilnīgu pārliecību, ka vēlēšanu norise nekādā veidā netiks diskreditēta vai traucēta.
Ministru prezidente Evika Siliņa trešdien žurnālistiem teica, ka par iespējamo krāpšanos informācijas tehnoloģiju iepirkumos zina tikai to, kas ir pieejams publiskajā telpā. Premjere atzīmēja, ka tā ir EPPO izmeklēšana, kura nodevusi Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm izpildīt operatīvās darbības.
