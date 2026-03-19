Vitai Kotānei sports bijis aicinājums mūža garumā, darbojusies ļoti dažādās pozīcijās un aizvadītajā mēnesī kā brīvprātīgā palīdzēja Milānas un Kortīnas olimpiskajās un paraolimpiskajās spēlēs.
Galvenie atribūti – smaids un prieks
Janvāra beigās Vita Kotāne sociālajos tīklos ierakstīja, ka Kortīnā darbosies kā brīvprātīgā un meklē naktsmītni uz olimpisko un paraolimpisko spēļu laiku. Notikumi jau klauvēja pie durvīm, tas šķita mazliet kā izmisuma sauciens. Atsaukušies vairāki draugi no bobsleja pasaules, ļaujot palikt bez maksas. "Brīvprātīgo darbam pieteicos 2024. gadā, uzaicināja uz interviju un mani apstiprināja. Vēlējos būt bobsleja trasē, bet norīkoja olimpiskajā ciematā, bija ļoti interesanti, satiku daudz paziņu, tostarp no vasaras paraolimpiskajām spēlēm," "Latvijas Avīzei" stāsta Vita Kotāne, kuras pienākumos ietilpa dažādās vietās pārbaudīt, lai neienāk cilvēki bez akreditācijas.
Viens no brīvprātīgo palīgu svarīgākajiem uzdevumiem ir būt pozitīviem un laipniem. Tas veido spēļu sajūtu visiem dalībniekiem. "Sportisti ir ļoti nervozi, nedrīksti bāzties virsū, uzdot liekus jautājumus, prasīt nozīmītes. Viņi ir koncentrējušies startam un tobrīd ir trausli. Ar smaidu var nomierināt, tostarp arī sevi," Vitas Kotānes vizītkarte ir optimisms.
No svešvalodām viņa pārvalda angļu, vācu un krievu. Kortīnā visa komunikācija brīvprātīgo grupā notikusi itāliešu valodā. Svarīgākos terminus apguvusi un apmēram sapratusi, ja nu galīgi ko neuztvēra, tika pateikts angliski. Akreditācijas spēļu dalībnieki rādījuši ar smaidu, vien daži Starptautiskās Paralimpiskās komitejas priekšnieki atstājuši augstprātīgu iespaidu.
Jābūt labā formā
Lai gan maiņas nebija pārlieku ilgas – septiņas astoņas stundas, svarīga ir laba fiziskā sagatavotība, jo nemitīgi jākoncentrējas, ciematā jānoiet lieli gabali, jāstāv kājās. Kotāne arī nelaida garām iespēju apskatīt Kortīnas tuvumā esošo sporta veidu sacensības, kalnos ir sniegs, reljefs, slidens.
"Kad mani apstiprināja, uzreiz teica, ka visu gadu jātrenējas un jābūt labā formā. Nav daudz laika gulēt, no rīta agri jāceļas, autobusu kursēšanas grafiks tā arī nevienam nekļuva skaidrs,"
Vita Kotāne arī likstas šajā aspektā uztvēra ar smaidu.