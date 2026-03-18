Liepājā atrasta mirusi iepriekš bezvēsts pazudusī 17 gadus vecā Evelīna Pocjus, informē Valsts policija. Jaunietes ķermenis šodien atrasts ūdenī Brīvostas ielā.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un nāves cēloņa noskaidrošanai tiks veiktas ekspertīzes.
Jau iepriekš ziņots, ka meitene bija izsludināta meklēšanā.
Policija, analizējot videonovērošanas ierakstus, pieļāva, ka viņa varētu būt iekritusi Tirdzniecības kanālā. Meklēšanas darbos tika iesaistīti arī ugunsdzēsēji glābēji.
