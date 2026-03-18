Latvijā licencētie taksometru vadītāji 13. aprīlī Rīgā plāno rīkot protesta akciju pret kopbraukšanas platformas "Bolt" īstenoto politiku, informē Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācijas (LPKAA) valdes priekšsēdētāja Ella Petrova.
Plānots, ka protesta akcijas laikā vadītāji 24 stundas nepieslēgsies "Bolt" un nepieņems braucienus.
Patlaban protesta akcijai ir pieteikušies 500 taksometru vadītāji, un tiek gaidīts Rīgas domes saskaņojums akcijas norisei Zaķusalā.
Taksometru asociācijās skaidro, ka iemesls protesta akcijai ir "Bolt" agresīvā politika, varas iestāžu bezdarbība un katastrofālā situācija nozarē, kurā godīga konkurence ir kļuvusi neiespējama.
Vienlaikus iestādēs atzīmē, ka izsniegto licences kartīšu skaits Rīgā ir būtiski samazinājies par vairāk nekā 600 vienībām, ko "apēdusi" platformas "Bolt" dominējošā un agresīvā politika.
Protesta akcijas rīkotāji uzsver, ka vietējie uzņēmumi investē autoparkos, uzstāda sertificētus skaitītājus un godprātīgi maksā nodokļus Latvijā, tomēr
"milzīgas" komisijas maksas no katra brauciena nonāk tieši Igaunijas uzņēmuma kontos.
Tādējādi asociāciju ieskatā Latvijas ekonomika zaudē miljonus eiro, kas varētu tikt novirzīti ceļu sakārtošanai un sociālajām vajadzībām.
Vienlaikus, pēc rīkotāju teiktā, strauja degvielas cenu kāpuma apstākļos platforma "Bolt" diktē diskriminējošus algoritmus un pazeminātus tarifus, kas nesedz pat legālo pārvadātāju bāzes izmaksas. Tāpat profesionāliem taksometru vadītājiem mākslīgi tiek ierobežota piekļuve pasūtījumiem, kas rada nekontrolētu pašdarbību nozarē, kurā pasažieru drošība tiek upurēta peļņas vārdā, bet pakalpojuma kvalitāte strauji sabrūk.
Taksometru vadītāji pieprasīs tūlītēju risinājumu nodokļu godīgumam un degvielas izmaksu sloga mazināšanai.
Protesta akciju organizē Taksometru pārvadājumu nozares darba devēju organizācija (TPNDDO), Latvijas Vieglo taksometru nozares darba devēju organizācija (LVTNDDO), Licencēto pasažieru komercpārvadātāju attīstības asociācija (LPKAA) un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība (LAKRS).
