Turcijā Indžirlikas aviobāzē izvieto vēl vienu raķešu bateriju "Patriot", trešdien pavēstīja Turcijas Aizsardzības ministrija.
"Tiek izvietota vēl viena sistēma "Patriot" līdzās Spānijas sistēmai "Patriot", kas tur jau ir izvietota," Turcijas gaisa spēku bāzē netālu Adanas, valsts dienvidos, žurnālistiem sacīja ministrijas amatpersona.
Ministrija nenorādīja, kuras valsts karavīri strādās ar jauno sistēmu PAC-3.
Pagājušajā piektdienā Turcija apstiprināja, ka NATO spēki Turcijas gaisa telpā notriekuši ballistisko raķeti no Irānas. Kopš Irānas kara sākuma tas bija trešais šāds incidents.
Pēc otrās pārtveršanas NATO izvietoja sistēmu "Patriot" Malatjas provincē, kur atrodas Kiredžikas gaisa spēku bāze.
Tur atrodas ASV karavīru apkalpota NATO agrīnās brīdināšanas radaru sistēma, kas var pamanīt Irānas raķešu palaišanu.
"Patriot" ir mobilā pretgaisa aizsardzības sistēma, kas paredzēta taktisko ballistisko raķešu, zemu lidojošu raķešu un lidaparātu pārtveršanai.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu