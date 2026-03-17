Miris ilggadējais Valmieras teātris aktieris Aigars Vilims, teātris informēja sociālajā medijā "Facebook".
Vilims dzimis 1955. gadā un Valmieras teātrī strādāja gandrīz visu savu radošo mūžu — 47 gadus. Uz šī teātra skatuves viņš debitēja 1979. gadā izrādē "Mēmais bruņinieks" un turpināja spēlēt līdz pat šā gada sākumam, kad 9. janvārī piedalījās izrādē "Četri balti krekli".
Aktieris bija viens no savas paaudzes spilgtākajiem Valmieras teātra māksliniekiem. Viņš spēlējis vairāk nekā 70 lomu, strādājot ar dažādiem režisoriem un iemiesojot gan romantiskus varoņus, gan dramatiskus tēlus. Par vairākām lomām Vilims saņēmis arī teātra balvas, tostarp Spēlmaņu nakts labākā aktiera balvu.
Skatītājiem īpaši palikušas atmiņā viņa lomas tādās izrādēs kā "Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu", "Pūt, vējiņi!", "Ugunī", kā arī vēlākie darbi "Tumšie brieži" un "Pazudušais dēls".
Teātris norāda, ka Vilims bijis aktieris ar spēcīgu skatuves harismu, kurš savās lomās spējis apvienot romantisku varoņa tēlu ar dziļu emocionālu jūtīgumu. Kolēģi uzsver arī viņa neatlaidību — aktieris turpinājis spēlēt pat laikā, kad veselība jau radījusi nopietnus izaicinājumus.
Valmieras teātrī plānots sarīkot Vilima piemiņas vakaru Lielajā zālē, par tā norises laiku teātris vēl informēs.
