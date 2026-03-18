Valsts policija (VP) marta sākumā aizturēja vīrieti, kurš uzdevies par pieredzējušu hipnozes speciālistu, piedāvājot izārstēt dažādas atkarības, un pret pacientēm vērsis seksuālu vardarbību, informēja VP. Kriminālprocesā par cietušajām atzītas trīs personas. Latvijas Televīzija vēsta, ka apcietināts ir Andris Medians.
Rīgas Austrumu pārvaldē 9. janvārī sākts kriminālprocess par iespējamu seksuālu vardarbību pret trīs personām. Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis praktizējis netradicionālas ārstēšanas metodes - atkarību pārvarēšanu ar hipnozi. Viņš sevi reklamējis kā atkarību ārstēšanas speciālistu ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Kriminālprocesa materiāli satur informāciju, ka pakalpojumus vīrietis sniedza Vecrīgas teritorijā.
Aizdomās turētais vīrietis, iepriekš vienojoties ar personām par vizītes laiku un pakalpojuma apmaksu, pieņēma viņas uz konsultācijām par atkarību pārvarēšanu. Noskaidrots, ka vīrietim nav tiesību veikt šāda veida komercdarbību.
Kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka, visticamāk, aizdomās turētais vīrietis pret cietušo gribu, izmantojot uzticību, veica seksuālo vardarbību, tādā veidā apmierinot savu dzimumtieksmi.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka par sākotnēju konsultāciju un turpmāko hipnozes seansu vīrietis prasīja atlīdzību 265 eiro apmērā, pieņemot samaksu skaidrā naudā un neizsniedzot kvīti. Valsts policijā ir vērsušās trīs personas, kuras cietušas no viņa prettiesiskām darbībām.
6. martā likumsargi 1962. gadā dzimušo vīrieti aizturēja, bet divas dienas vēlāk viņš atzīts par aizdomās turēto. Ar Rīgas rajona tiesas lēmumu viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.
Policija aicina atsaukties arī citus iedzīvotājus, kuri, iespējams, varētu būt cietuši no aizdomās turētā vīrieša darbībām, zvanot pa tālruņa numuru 25737717 vai 112, vai arī rakstot uz e-pastu: "atis.cakarnis@riga.vp.gov.lv".
Kā vēstīts, Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" iepriekš ziņoja, ka kāda sieviete devusies pie Mediana, kurš piedāvā dažādu atkarību ārstēšanu ar hipnozi. Mājaslapā norādīts, ka viņš ir "atkarību apkarošanas speciālists". Pēc sievietes stāstītā, konsultācijai noslēdzoties, vīrietis sācis izteikt komplimentus par viņas izskatu un piedāvājis izmasēt saspringušās vietas mugurā. Kā apgalvo sieviete, viņai vajadzējis izģērbties un masāžas laikā vīrietis viņai nepiedienīgi pieskāries.
Tajā pašā vakarā sieviete policijā uzrakstīja iesniegumu.
Ārstniecības personu reģistrā konkrētā vīrieša vārda nav. No tā izriet, ka viņam nav nekāda pamata, reklamējot savu pakalpojumu, lietot vārdu "ārstēšana" vai nodarboties ar hipnozi.
Pats vīrietis raidījumam telefonsarunā noliedzis gan to, ka jebkad būtu kādai sievietei nevēlami pieskāries, gan arī to, ka viņa pakalpojumā ietilpst masāža.
Vīrietis neatbildēja arī uz jautājumiem par savu medicīnisko izglītību un to, uz kāda pamata sniedz hipnozes un atkarību ārstēšanas pakalpojumus.
Neatļauta ārstniecība ir arī krimināli sodāma, taču tādā gadījumā noziedzīga nodarījuma sastāvam ir nepieciešama kvalificējošā pazīme, ka šāda neatļauta ārstniecība cietušajam ir radījusi veselības traucējumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu