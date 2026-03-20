Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato nosaucis kandidātus UEFA Nāciju līgas pārspēlēm pret Gibraltāru.
Tajā pirmo reizi iekļauts arī Anglijā uzaugušais un šosezon premjerlīgā debitējušais aizsargs Denniss Cirkins, kura vecāki nāk no Daugavpils. 23 gadus vecais kreisās malas aizsargs šajās spēlēs laukumā gan nedosies, jo nav nokārtotas nepieciešamās juridiskās formalitātes.
Spēlēja Anglijas jaunatnes izlasēs
Denniss Cirkins 2002. gada aprīlī piedzima Īrijas galvaspilsētā Dublinā, bet trīs gadu vecumā ģimene pārcēlās uz dzīvi Londonā. Cirkins ir Totenhemas "Hotspur" audzēknis, 2021. gadā pievienojās "Sunderland", kas tobrīd spēlēja Anglijas pēc spēka trešajā līgā, sekmējot komandas pacelšanos līgu augstāk. Pirmajās divās sezonās Cirkinam bija liela loma, nākamo izjauca savainojumi, un piedalījās vien astoņās spēlēs, bet iepriekšējā atkal bija pamatsastāva spēlētājs un palīdzēja "Sunderland" pēc astoņu sezonu pārtraukuma atgriezties premjerlīgā.
Šo sezonu atkal ietekmējuši vairāki savainojumi. 28. decembrī Denniss Cirkins ar pilnu maču debitēja premjerlīgā un spēlēja arī nākamajās sešās cīņās. Februāra beigas un marta sākumu Cirkins izlaida traumas dēļ, iepriekšējā nedēļas nogalē premjerlīgas spēlē devās laukumā uz maiņu.
Pēc 30 spēlēm "Sunderland" tabulā atrodas 13. vietā no 20 komandām, par 11 punktiem virs izkrišanas zonas.
Denniss Cirkins ir spēlējis Anglijas U-16, U-17, U-18 un U-20 izlasēs, divās vecākajās gan vien pāris mači, un viņš nav bijis finālturnīru dalībnieks. Pagājušajā gadā aizsargs divreiz bija izsaukts uz Anglijas U-21 izlasi, tomēr nevarēja spēlēt veselības likstu dēļ. Jaunatnes izlašu pārstāvēšana nav šķērslis, lai spēlētu kādas citas valsts izlasē (ja ar valsti ir kāda saistība, nav iespējama tāda naturalizācija kā basketbolā), bet pieaugušo līmenī gan lēmumu vairs nevarēs mainīt. Par Cirkinu interesi agrāk izrādīja Īrijas valstsvienība, tāpat virmoja runas par Azerbaidžānu, jo tēvam ir azerbaidžāniešu un turku saknes.
Totenhema 2021. gadā pārdeva Cirkinu par aptuveni 1,1 miljonu eiro, bet šobrīd aizsarga tirgus vērtība tiek lēsta astoņi miljoni.
Paolo Nikolato ar viņu runājis vairākkārt un atzinīgi vērtē ne tikai pussarga kvalitātes laukumā, bet arī personību.
Jāpiebilst, ka savulaik Minhenes "Bayern" sistēmā bijušais un Latvijas izlasē septiņas spēles aizvadījušais pussargs Daniels Ontužāns nu jau trešo sezonu vairs nav profesionālajā apritē, spēlējot Vācijas pēc spēka ceturtajā līgā.
Uldriķis atgriežas
Pēc ceļgala krustenisko saišu traumas Latvijas izlasē atgriezies uzbrucējs Roberts Uldriķis. Pēc divu gadu pārtraukuma kandidātu lokā atkal iekļauts pussargs Eduards Emsis. Salīdzinot ar novembra spēlēm, palīdzēt gatavs Dario Šits.
Ceļgala traumas dēļ kopš septembra nav spēlējis aizsargs un valstsvienības kapteinis Kristers Tobers. Latvijas Futbola federācija vēsta, ka veselība klibo arī Raimondam Krollim, lai gan nedēļas nogalē viņš Liberecas "Slovan" rindās Čehijas čempionātā nospēlēja pilnu maču.
Latvijas izlase 26. martā pret Gibraltāru cīnīsies izbraukumā un 31. martā "Skonto" stadionā Rīgā. Uzvaras gadījumā paliksim UFA Nāciju C līgā, bet zaudējot nāksies atgriezties vājākajā D līgā.
Piecus gadus ilgas sarunas
- Vadims Ļašenko, LFF prezidents: "Denniss Cirkins mūsu redzeslokā bija jau sen. Sarunas ar viņu un aģentu uzsāku pirms pieciem gadiem. Vienmēr jutu Dennisa ieinteresētību. Man ir patiess prieks, ka pēc ilgajām un pacietīgajām sarunām viņš vēlas pievienoties mūsu izlases treniņnometnei, kaut vai pagaidām tikai treniņprocesā. Latvijas pasi Cirkins nokārtoja patstāvīgi jau pirms četriem gadiem, kas apliecina viņa personīgo saikni ar mūsu valsti."
Futbols. Latvijas izlase
- Vārtsargi: Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris, Frenks Orols (abi "Rīga").
- Aizsargi: Roberts Savaļnieks, Roberts Veips, Niks Sliede (visi "RFS"), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Emīls Birka (visi "Rīga"), Vitālijs Jagodinskis ("Visakha", Kambodža), Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Deniss Meļņiks ("Auda"), Denniss Cirkins ("Sunderland", Anglija).
- Pussargi: Jānis Ikaunieks, Dmitrijs Zelenkovs (abi "RFS"), Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Renārs Varslavāns ("Rīga"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Bruno Melnis ("Liepāja"), Kristers Penkevics ("Zln", Čehija), Kristaps Grabovskis ("B93", Dānija).
- Uzbrucēji: Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis (Bīlefeldes "Arminia", Vācija), Marko Regža ("Hradec Kralove", Čehija), Dario Šits (Madrides "Atletico", Spānija).
