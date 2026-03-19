Šogad plānots sākt labiekārtot teritoriju Rīgā, Radio ielā, kur iecerēts uzstādīt pieminekli "Svešo varai spītējot", pavēstīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Sākotnēji plānots no šīs vietas aizvākt publiskās tualetes un atkritumu urnas. Galvaspilsētas nākamā gada budžetā varētu tikt paredzēti līdzekļi piemineklim atvēlētās vietas ierīkošanai.
Latvijas Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība pauda cerību, ka piemineklis varētu tikt uzstādīts 2028. gadā. Līdz tam gan jāsavāc nepieciešamie līdzekļi.
Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienā, 17. martā, Latvijas Okupācijas muzejs nodeva Rīgas domei īstenošanai pieminekļa "Svešo varai spītējot" teritorijas labiekārtojuma projektu.
Piemineklis godinās cilvēkus, kuri dažādos veidos – gan bruņotā cīņā, gan pagrīdes organizācijās, gan pilsoniskās nepakļaušanās akcijās – iestājās pret padomju okupācijas varu. Pieminekli paredzēts uzstādīt Radio ielā 1, vietā, kur 1963. gada 5. decembrī Bruno Javoišs Rīgas radiotornī uzvilka neatkarīgās Latvijas karogu.
Pieminekļa ieceri, atsaucoties sabiedrības iniciatīvai, virza Latvijas Okupācijas muzejs, un tas top par ziedojumiem. Pieminekļa izveidei nepieciešami 100 000 eiro. Līdz šim saziedoti vairāk nekā 25 000 eiro.
