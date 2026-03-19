Latgales rajona tiesa kādam Moldovas pilsonim par vairāku personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai organizētā grupā piesprieda brīvības atņemšanu uz četriem gadiem sešiem mēnešiem un ieceļošanas aizliegumu uz pieciem gadiem, informē prokuratūra.
Kāda persona laika posmā no 2025. gada 9. jūnija līdz 13. jūnijam aplikācijā "Telegram" sazinājās ar apsūdzēto. Vīrietis, būdams informēts, ka jāpārvadā nelegālie migranti no Baltkrievijas—Latvijas pierobežas līdz Rīgai, mantkārīgu motīvu vadīts, apzinoties, ka organizētās grupas sastāvā iesaistītas vēl vismaz divas personas, piekrita piedāvājumam, saņemot par to samaksu.
Cits organizētās grupas dalībnieks, kuru uzrunāja minētā persona, Baltkrievijā satika trīs nelegālos migrantus un pavadīja tos līdz Baltkrievijas—Latvijas robežai, kur deva viņiem norādījumus doties tālāk uz priekšu, lai, apejot robežkontroli, pārietu robežu, kā arī par nokļūšanu līdz vietai, kur viņus transportlīdzeklī bija jāuzņem apsūdzētajam.
Vīrietis norādītajā vietā Ludzas novadā uzņēma automašīnā trīs Marokas pilsoņus un devās ceļā, lai nogādātu personas Rīgā, kad transportlīdzekli ar tajā esošajiem migrantiem bez personu apliecinošiem dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, apturēja Militārās policijas amatpersonas.
Par šādu noziegumu Krimināllikums paredz brīvības atņemšanas sodu no diviem līdz desmit gadiem.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu