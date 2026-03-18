Latvijas Banka šonedēļ atklājusi "Finanšu pratības nedēļu", kuras mērķis ir skaidrot jauniešiem agrīnas finanšu izglītības nozīmi un palīdzēt apgūt gudru naudas pārvaldību. Sarunā ar 360TV Ziņām eksperti uzsver, ka, jo savlaicīgāk jaunietis sāk izprast finanšu procesus, jo vieglāk viņam būs pieņemt pārdomātus lēmumus nākotnē, nodrošinot personīgo labklājību un stabilitāti.
Praktisku piemēru rāda Ogres Valsts ģimnāzijas skolnieks Kevins Lukša, kurš savu investīciju ceļu sācis jau 15 gadu vecumā ar vasaras darbos nopelnīto naudu. Pašlaik viņš ne tikai iegulda akciju fondos, bet ir arī izveidojis savu skolēnu mācību uzņēmumu, kas piedāvā mārketinga pakalpojumus, tādējādi praktiski pielietojot skolā un konkursos gūtās zināšanas biznesa vidē.
"Swedbank" Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons gan brīdina, ka nepietiekama finanšu pratība var novest pie smagām sekām, tostarp parādu jūga, kas vēlāk kavē jaunieša izglītību un attīstību. Viņš norāda, ka jaunieši ir viena no riska grupām, ko bieži uzrunā krāpnieki, piemēram, piedāvājot iesaistīties "naudas mūļu" shēmās, lai gūtu ātru, bet nelikumīgu peļņu.
Latvijas Bankas speciāliste Aija Brikše skaidro, ka izpratne par budžeta plānošanu un pareizu pensiju plānu izvēli ir milzīgs atspēriena punkts ilgtermiņa kapitāla veidošanai. Finanšu eksperti atzīst, ka Latvijas sabiedrība šajā jomā joprojām atpaliek no kaimiņvalstīm, tāpēc īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai iemācītu jauniešiem atlicināt līdzekļus uzkrājumiem jau šodien.
Finanšu pratības nedēļas ietvaros visā valstī norisināsies dažādas lekcijas un diskusijas, lai stiprinātu sabiedrības zināšanas. Interesanti, ka daudzi jaunieši savas finanses jau tagad mācās pārvaldīt mūsdienīgi, veidojot saturu sociālajos tīklos un savā darbā veiksmīgi integrējot mākslīgā intelekta sniegtās iespējas.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu