Situācija ar masalu uzliesmojumu ir nopietna, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Latvijas Infektoloģijas centra vadītāja Baiba Rozentāle.
Viņa prognozē, ka situācija tālāk attīstīsies "ne tik labi", jo pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem 14 000 bērnu līdz 17 gadiem nav saņēmuši nevienu poti pret masalām.
Speciāliste uzsvēra, ka šī ir ļoti lipīga un nopietna slimība, kas izplatās no pacienta elpceļiem, nokļūst gaisā un var saglabāties līdz divām stundām. Slimnieks lipīgs ir ilgi, skaidroja Rozentāle.
Viņa vērtēja, ka situācija ir nopietna, tomēr arī bija gaidāma, jo Eiropā jau pēdējos desmit gadus dažādu faktoru dēļ, lielā mērā nepietiekamās vakcinācijas aptveres dēļ, ir masalu uzliesmojumi.
Jau rakstīts, ka Latvijā reģistrēts pirmais masalu uzliesmojums kopš 2018. gada. Līdz 17. martam reģistrēti pieci masalu gadījumi, tostarp trīs laboratoriski apstiprināti gadījumi, no kuriem divi gadījumi skolēniem, bet viens pieaugušajam, kā arī divi aizdomīgi gadījumi skolēniem, kuru laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti tiek gaidīti. Visi reģistrētie gadījumi ir savstarpēji epidemioloģiski saistīti.
Kā iepriekš informēja SPKC pārstāve Ilze Ūdre, apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels — vismaz 800 personu. Tās ietver gan izglītības iestādēs identificētās kontaktpersonas, gan personas ārpus tām, piemēram, pacientu ģimenēs, publiskos pasākumos, starptautiskajos transporta līdzekļos un citviet.
Ūdre arī atzīst, ka turpmākās infekcijas izplatīšanās risks, jo īpaši nevakcinēto personu vidū, vērtējams kā augsts. Turklāt nav iespējams apzināt visas kontaktpersonas, sevišķi gadījuma kontaktus publiskajās vietās.
SPKC noskaidrojis, ka viena no infekciozajām personām pārvietojusies ar "Ecolines" autobusu maršrutā Rīga-Gulbene-Rīga. Persona 13. martā ar autobusu, kas no Rīgas autoostas izbrauca pulksten 8, devās uz Gulbeni, savukārt 15. martā ar autobusu, kas no Gulbenes autoostas izbrauca pulksten 13.50, devās uz Rīgu.
SPKC aicina visus pasažierus, kuri brauca minētajos reisos, sazināties ar SPKC epidemiologiem pa diennakts tālruni 67 271 738 vai rakstot uz e-pastu "dezurants.riga@spkc.gov.lv", lai izvērtētu iespējamo inficēšanās risku un saņemtu ieteikumus turpmākai rīcībai.
