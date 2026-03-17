Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena otrdien paziņoja, ka Eiropas Savienība (ES) palīdzēs atjaunot Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba".
Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba" ir pārtrauktas kopš janvāra beigām, kad cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā.
"Družba" darbības pārtraukums radījis politisko spriedzi Kijivas attiecībās gan ar Ungāriju, gan Slovākiju, kas pa šo cauruļvadu saņēma Krievijas naftu, jo abām valstīm noteikts izņēmums Eiropas Savienības sankcijās.
"ES ir piedāvājusi Ukrainai tehnisko atbalstu un finansējumu. Ukraiņi ir atzinīgi novērtējuši un pieņēmuši šo piedāvājumu," norāda Leiena.
"Eiropas eksperti ir nekavējoties pieejami," sacīja EK priekšsēdētāja.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
