Sunny 6.2 °C
C. 19.03
Jāzeps
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
#krāpšana

Konkurences padome "ss.lv" īpašniekam piemēro teju 187 000 eiro sodu

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 19. marts, 10:56
Klausies ziņu audio formātā
Sludinājumu portāla "ss.com" ("ss.lv") mājaslapa monitora ekrānā.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Konkurences padome (KP) piemērojusi SIA "SS", kurai pieder tiešsaistes sludinājumu vietne "ss.lv", sodu 186 780 eiro apmērā par konkurējošas platformas attīstības kavēšanu, ceturtdien preses konferencē norādīja KP priekšsēdētāja Ieva Šmite.

KP pieņēmusi lēmumu, konstatējot, ka "SS" ir ļaunprātīgi izmantojusi dominējošo stāvokli tiešsaistes sludinājumu pakalpojumu tirgū Latvijā, pārkāpjot līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu. Par īstenoto pārkāpumu KP uzņēmumam piemēroja naudas sodu 186 780 eiro apmērā, kā arī noteica tiesisko pienākumu izstrādāt skaidrus un objektīvus kritērijus turpmākai sadarbībai ar klientiem, lai novērstu līdzīgus gadījumus nākotnē.

KP konstatēja, ka "SS" atrodas dominējošā stāvoklī tiešsaistes sludinājumu pakalpojumu tirgū Latvijā. Pārkāpuma periodā "SS" tirgus daļa pārsniedza 60% no visu sludinājumu platformu starpā pēc ievietoto sludinājumu skaita, kamēr citu nozīmīgāko sludinājumu platformu tirgus daļas ir ievērojami mazākas — nākamā lielākā tirgus dalībnieka "Facebook" Marketplace tirgus daļa nepārsniedz 15%.

Izpētes rezultātā konstatēts, ka "SS" savu tirgus varu ir ļaunprātīgi izmantojusi attiecībā pret saviem klientiem laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2021. gada 27. maijam. Šajā laikā uzņēmums īstenoja izslēdzošu praksi, proti, dzēsa un bloķēja lietotāju sludinājumu kontus "SS" piederošajās tiešsaistes sludinājumu platformās ar domēna vārdiem "ss.lv" un "ss.com", ja lietotājs publicēja savu sludinājumu paralēli konkurējošā sludinājumu platformā "pp.lv", kas pieder SIA "Inbokss".

Tāpat uzņēmums to darīja gadījumos, ja lietotājs vēlējās ievietot sludinājumu platformā un norādīja savu "inbox.lv" e-pasta adresi, un sludinājuma reģistrācija nebija iespējama, ja netika norādīts arī cits e-pasts. KP norāda, ka šāda rīcība ierobežoja konkurenta iespējas attīstīties un samazināja lietotāju izvēles iespējas.

KP konstatēja, ka

"SS" bloķēja lietotāju kontus un dzēsa sludinājumus gadījumos, kad lietotāji savus sludinājumus bija publicējuši paralēli arī "pp.lv".

Šāda rīcība galvenokārt bija vērsta pret korporatīvajiem klientiem - auto tirgotājiem un dīleriem, kā arī nekustamo īpašumu mākleriem.

Lietā iegūtā elektroniskā sarakste liecina, ka šāda prakse tika īstenota apzināti un mērķtiecīgi, lai atturētu lietotājus no sadarbības ar konkurējošo platformu, tādējādi apgrūtinot tās iespēju piesaistīt lietotājus un nostiprināties tirgū, norāda KP.

Vienlaikus KP lēmumā konstatējusi, ka sludinājumu platformas lietotājiem — gan fiziskām personām, gan uzņēmumiem, tostarp, piemēram, lietotu auto tirgotājiem, nekustamo īpašumu aģentiem — piekļuve sludinājumu platformai bija būtiska, lai sasniegtu potenciālos pircējus. To apstiprina arī lietā iegūtā sarakste, kas apliecina, ka lietotāji aktīvi vērsās pie "SS" pārstāvjiem ar lūgumu atjaunot piekļuvi saviem kontiem sludinājumu platformā, min KP.

Padome atzīmē, ka neilgu laiku pirms portāla "pp.lv" darbības sākšanas, ja lietotājs vēlējās ievietot sludinājumu sludinājumu portālā un norādīja "inbox.lv" e-pastu, tad sludinājuma reģistrācija nebija iespējama, ja netika norādīts arī cits e-pasts. Prasība norādīt alternatīvu e-pastu netika izvirzīta, ja lietotājs sākotnēji norādīja e-pastu, kas nebija "inbox.lv" e-pasts. Rezultātā lietotājam bija nepieciešams papildus izveidot citu e-pasta adresi, kas nav saistīta ar "inbox.lv", piemēram, "gmail.com" vai citu, kas radīja lietotājam papildu neērtības.

Ieteiktie raksti

KP secināja, ka šādai "SS" rīcībai nebija objektīva pamatojuma. Proti, lietā iegūtā informācija neliecina, ka kontu bloķēšana vai sludinājumu dzēšana būtu bijusi saistīta ar platformas lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai citiem objektīviem apsvērumiem. Gluži pretēji — lietas materiāli norāda, ka

šī prakse tika izmantota kā līdzeklis konkurenta izslēgšanai no tirgus.

KP secināja, ka "SS" rīcība radīja būtisku kaitējumu konkurencei un tirgus dalībniekiem. Pirmkārt, ierobežotas konkurējošās platformas iespējas piesaistīt lietotājus laikā, kad tā centās ienākt tirgū un attīstīt savu darbību. Digitālajos tirgos šāds posms ir īpaši nozīmīgs, jo jaunai platformai nepieciešams sasniegt pietiekamu lietotāju skaitu, lai tā spētu efektīvi konkurēt.

Otrkārt, kaitējums nodarīts pašiem sludinājumu ievietotājiem, kuriem bija liegtas iespējas vienlaikus izmantot vairākus pārdošanas kanālus, sasniegt plašāku auditoriju un izvēlēties iespējami izdevīgāku vai inovatīvāku pakalpojumu. Turklāt atsevišķos gadījumos lietotāji bija samaksājuši par pakalpojumu, kuru faktiski nesaņēma, jo piekļuve sludinājumu portālam tika ierobežota.

Treškārt, negatīva ietekme radīta arī sludinājumu skatītājiem, jo nepamatotas sludinājumu dzēšanas un kontu bloķēšanas rezultātā tika samazināta sludinājumu platformas pieejamo sludinājumu izvēle. Tas nozīmē, ka bija ietekmēta arī pakalpojuma kvalitāte un patērētāju iespējas iepazīties ar plašāku piedāvājumu, norāda KP.

Padome "SS" noteikusi vairākus tiesiskos pienākumus. Uzņēmumam turpmāk aizliegts īstenot izslēdzošu praksi pret konkurentiem, piemēram, bloķēt lietotāju kontus vai dzēst sludinājumus tikai tādēļ, ka tie ievietoti arī citās platformās, ja vien tam nav objektīva pamata, kas izriet no platformas lietošanas noteikumiem.

Tāpat "SS" trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas jāprecizē vai jāizstrādā lietošanas noteikumi, skaidri nosakot objektīvus iemeslus sludinājumu dzēšanai un kontu bloķēšanai. Noteikumos jāparedz arī sūdzību izskatīšanas un pārsūdzības kārtība, pienākums skaidrot pieņemto lēmumu iemeslus, kā arī iespēja turpmāk pilnveidot noteikumus, ievērojot noteiktos principus.

Aģentūrai LETA Šmite norādīja, ka KP ir informējusi "SS" par lietas izpētes sākšanu, kā arī veikusi uzņēmumā procesuālās darbības. Vienlaikus "SS" izmantoja savas procesuālās tiesības.

Kopumā uzņēmums nepiekrīt KP secinājumiem

un nesaskata savā darbībā dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. "SS" iebilst gan pret KP vērtējumu par dominējošā stāvokļa esamību, gan pret vērtējumu attiecībā uz uzņēmuma un klientu savstarpējo saziņu.

SIA "SS" 2024. gadā strādāja ar 12,452 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 17,3% un bija 8,967 miljoni eiro.

Uzņēmums reģistrēts 1994. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2840 eiro. "SS" kapitāldaļas vienādās daļās pieder Jurim Līnim un Andrejam Kivackim.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Tēma
Uzņēmējdarbība
Tēmturi
Turpini lasīt
PAR SVARĪGO
