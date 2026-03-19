Konkurences padome "ss.lv" īpašniekam piemēro teju 187 000 eiro sodu

Konkurences padome (KP) piemērojusi SIA "SS", kurai pieder tiešsaistes sludinājumu vietne "ss.lv", sodu 186 780 eiro apmērā par konkurējošas platformas attīstības kavēšanu, ceturtdien preses konferencē norādīja KP priekšsēdētāja Ieva Šmite.
KP pieņēmusi lēmumu, konstatējot, ka "SS" ir ļaunprātīgi izmantojusi dominējošo stāvokli tiešsaistes sludinājumu pakalpojumu tirgū Latvijā, pārkāpjot līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu. Par īstenoto pārkāpumu KP uzņēmumam piemēroja naudas sodu 186 780 eiro apmērā, kā arī noteica tiesisko pienākumu izstrādāt skaidrus un objektīvus kritērijus turpmākai sadarbībai ar klientiem, lai novērstu līdzīgus gadījumus nākotnē.
KP konstatēja, ka "SS" atrodas dominējošā stāvoklī tiešsaistes sludinājumu pakalpojumu tirgū Latvijā. Pārkāpuma periodā "SS" tirgus daļa pārsniedza 60% no visu sludinājumu platformu starpā pēc ievietoto sludinājumu skaita, kamēr citu nozīmīgāko sludinājumu platformu tirgus daļas ir ievērojami mazākas — nākamā lielākā tirgus dalībnieka "Facebook" Marketplace tirgus daļa nepārsniedz 15%.
Izpētes rezultātā konstatēts, ka "SS" savu tirgus varu ir ļaunprātīgi izmantojusi attiecībā pret saviem klientiem laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2021. gada 27. maijam. Šajā laikā uzņēmums īstenoja izslēdzošu praksi, proti, dzēsa un bloķēja lietotāju sludinājumu kontus "SS" piederošajās tiešsaistes sludinājumu platformās ar domēna vārdiem "ss.lv" un "ss.com", ja lietotājs publicēja savu sludinājumu paralēli konkurējošā sludinājumu platformā "pp.lv", kas pieder SIA "Inbokss".
Tāpat uzņēmums to darīja gadījumos, ja lietotājs vēlējās ievietot sludinājumu platformā un norādīja savu "inbox.lv" e-pasta adresi, un sludinājuma reģistrācija nebija iespējama, ja netika norādīts arī cits e-pasts. KP norāda, ka šāda rīcība ierobežoja konkurenta iespējas attīstīties un samazināja lietotāju izvēles iespējas.
Šāda rīcība galvenokārt bija vērsta pret korporatīvajiem klientiem - auto tirgotājiem un dīleriem, kā arī nekustamo īpašumu mākleriem.
Lietā iegūtā elektroniskā sarakste liecina, ka šāda prakse tika īstenota apzināti un mērķtiecīgi, lai atturētu lietotājus no sadarbības ar konkurējošo platformu, tādējādi apgrūtinot tās iespēju piesaistīt lietotājus un nostiprināties tirgū, norāda KP.
Vienlaikus KP lēmumā konstatējusi, ka sludinājumu platformas lietotājiem — gan fiziskām personām, gan uzņēmumiem, tostarp, piemēram, lietotu auto tirgotājiem, nekustamo īpašumu aģentiem — piekļuve sludinājumu platformai bija būtiska, lai sasniegtu potenciālos pircējus. To apstiprina arī lietā iegūtā sarakste, kas apliecina, ka lietotāji aktīvi vērsās pie "SS" pārstāvjiem ar lūgumu atjaunot piekļuvi saviem kontiem sludinājumu platformā, min KP.
Padome atzīmē, ka neilgu laiku pirms portāla "pp.lv" darbības sākšanas, ja lietotājs vēlējās ievietot sludinājumu sludinājumu portālā un norādīja "inbox.lv" e-pastu, tad sludinājuma reģistrācija nebija iespējama, ja netika norādīts arī cits e-pasts. Prasība norādīt alternatīvu e-pastu netika izvirzīta, ja lietotājs sākotnēji norādīja e-pastu, kas nebija "inbox.lv" e-pasts. Rezultātā lietotājam bija nepieciešams papildus izveidot citu e-pasta adresi, kas nav saistīta ar "inbox.lv", piemēram, "gmail.com" vai citu, kas radīja lietotājam papildu neērtības.