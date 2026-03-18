ASV prezidents Donalds Tramps vēlas panākt kara apturēšanu Ukrainā un Krievijas atgriešanos pasaules ekonomikā, lai mazinātu Ķīnas ietekmi, vēsta amerikāņu tīmekļa izdevums "Politico", atsaucoties uz avotiem.
Trampa administrācija uzskata, ka, piedāvājot Krievijai stimulus izbeigt karu Ukrainā, panākot tās atgriešanos pasaules ekonomikā un piesaistot ASV investīcijas šai valstij, tiks mainīts globālais spēku līdzsvars ASV pretstāvē ar Ķīnu.
Saskaņā ar Trampa administrācijas amatpersonas teikto, atrodot veidu, kā "tuvināties Krievijai", varētu izveidot "citu spēku līdzsvaru" ASV attiecībās ar Ķīnu, kas būtu labvēlīgs Vašingtonai.
Šī stratēģija atbilst Baltā nama plašākai ārpolitikas līnijai, kuras mērķis ir ierobežot Ķīnas ietekmi.
Tā ietver Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro gāšanu un spiedienu uz Kubas valdību, lai mazinātu Ķīnas ietekmi Rietumu puslodē.
Pretdarbība Ķīnai nav vienīgais iemesls, kāpēc Baltais nams cenšas panākt Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanu, taču, kā norāda "Politico", tas palīdz izskaidrot, kāpēc Trampa pārstāvji pēc daudzu mēnešu neauglīgām sarunām joprojām nav atteikušies no šī mērķa.
Kontakti ar Krieviju turpinās, neraugoties uz ziņām, ka Maskava apmainās ar izlūkdatiem ar Irānu, lai uzbruktu ASV mērķiem.
Ukrainā bažas ir izraisījusi ideja sniegt Krievijai ekonomiskus stimulus, lai tā tuvinātos ASV, norāda "Politico".
"Mēs jau iepriekš esam mēģinājuši šādi rīkoties - un tas ne pie nekā nenoveda," izdevumam sacīja Ukrainas amatpersona, atgādinot, kā Vācija savas "austrumu politikas" ietvaros mēģināja tuvināties Krievijai, taču karu tas neapturēja.
