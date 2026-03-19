Šā gada februārī Valsts policija Kuldīgas novadā apturēja automašīnu ar lielu daudzumu nelegālo cigarešu, atklājot, ka to pārvadāšana notikusi pirmā randiņa laikā, sievietei nezinot par vīrieša pretlikumīgajām darbībām. Izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta un krimināllietas materiāli pret vīrieti ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē policija.
10. februārī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas Kuldīgas novadā uz autoceļa P121 "Kabile—Kuldīga" apturēja automašīnu "Audi", kurā atradās sieviete un vīrietis, un automašīnas bagāžniekā konstatēja vairākas cigarešu kastes, kur uz paciņām nebija akcīzes nodokļu marku.
Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu par tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu, ja tā izdarīta lielā apmērā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka šis abām personām bija pirmais randiņš.
Pēc ilgstošas sarakstes tiešsaistē sieviete, nezinādama, ka vīrietis plāno pārvadāt nelegālās cigaretes, piekrita ar viņu satikties. Vīrietis gan palūdza sievietei, lai viņa sēžas pie stūres transportlīdzeklim, jo viņam pašam nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Vīrietis lūdzis sievieti izvēlēties maršrutu caur Jūrmalas šoseju, kas viņai šķitis neierasti, ņemot vērā ierasto braukšanas ceļu uz Liepāju caur Saldu, taču vīrietis savu izvēli pamatojis ar mazāku satiksmes intensitāti, iespējams, cerot izvairīties no policijas.
Taču uz autoceļa P121 likumsargi automašīnu apturēja, konstatējot, ka transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā atrodas 10 000 cigaretes "Winston blue" bez akcīzes markām un 20 000 cigaretes "Marlboro platinium" bez akcīzes markām, kuras ievietotas trīs kartona kastēs bez akcīzes marķējuma.
Valsts ieņēmumu dienests ir aprēķinājis valstij nodarītos materiālos zaudējumus, kuri sasniedz gandrīz 6000 eiro. Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par šāda veida noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Soda apmēru noteiks tiesa.
