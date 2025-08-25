No 28. augusta Latvijas Televīzijā (LTV) ceturtdienu vakaros plkst. 21.10 būs skatāma raidījuma "Īstās latvju saimnieces" jaunā 10. sezona. Septiņas drosmīgas, tautiskas un ar modernu skatījumu apveltītas saimnieces klās galdus Vidzemē, Latgalē, Sēlijā, Zemgalē un Kurzemē, ievedot kulinārā piedzīvojumā un cīnoties par uzvarētājas titulu.
Apveltītas ar latvisko garu, ekstravagantas un radošas – tieši tādas ir šīs sezonas saimnieces. Ieviņa Svitiņa no Kurzemes, Iveta Zemniece un Evita Gūtmane no Zemgales, Katrīna Jaunslaviete-Kipure no Sēlijas, Māra Šmite un Mirdza Čākure no Vidzemes, Sarmīte Ķirsone-Korlaša no Latgales.
Raidījuma producente Roberta Čudarkina par jauno sezonu atzīst: "Tikai tiekoties ar saimniecēm var redzēt, cik daudz laika, enerģijas un izdomas dāmas ir ieguldījušas katrā savā rīkotajā pasākumā. Aiz viņām stāv saimes, kuras palīdzējušas un strādājušas, lai viss izskatītos tieši tā, kā mēs to redzam TV ekrānos. Cik pacietīgi un darbīgi ir saimnieču vīri! Katra no saimniecēm rakstāma ar lielo burtu, taču vēlu jums, skatītāji, iedvesmoties un atrast savu favorīti, baudīt ar acīm un iedvesmoties. Jūtiet līdzi un smeļaties to dzīves enerģiju, ko iemieso pilnīgi katra šīs sezonas saimniece."
Šī sezona būs raiba gan ar gastronomiskiem eksperimentiem, gan piedzīvojumiem – skatītāji līdz ar saimniecēm ceļos pa Latvijas ārēm gan uz jahtas bangojošā jūrā, gan zirga pajūgā, gan veicot īpašu, tautiskās noskaņās iepītu spēka rituālu. No tautiski klātiem galdiem ar siļķi avīzē un kurzemnieku pļedām līdz izsmalcinātiem un neparastiem galda klājumiem ar sulīgi ceptu pīli un pistāciju torti, kuras gatavošanai vajadzīgas divas dienas.
28. augustā – Ieviņa Svitiņa, brīvdienu māja "Joki" saimniece (Ģipka, Rojas pagasts, Kurzeme)
Ieviņa ir mājsaimniece, kura savā sētā siltos vasaras vakaros vieno teju visu savu kuplo saimi – bērnus ar savām ģimenēm, mazbērnus. Ieviņas lielākais hobijs ir sava dārza kopšana – viņas sēta līdzinās teju botāniskajam dārzam. Ieviņa ikdienu pavada savā miera ostā – mājās “Joki”. Rīti ar kafijas krūzi, ejot apgaitās gar kuplajiem košumkrūmiem un piestājot īpaši rotātā siltumnīcas stūrī – šis ir stāsts par Ieviņu. Ieviņa godā tur kurzemnieku receptes un ir gatava piedāvāt tradīcijām bagātus ēdienus. Saimniece ir dāsna un labsirdīga – viņa regulāri iesaistās labdarībā un ar plašu sirdi steidz palīdzēt tiem, kuriem palīdzīga roka ir patiesi nozīmīga.
4. septembrī – Sarmīte Ķirsone-Korlaša, Rančo "Ozolmājas" (Ozoliņi, Kārklinieki, Balvu pagasts, Latgale)
Saimniece Sarmīte dzīvo un saimnieko savā rančo, kur mīt daudz dzīvnieku – saimnieces īpašais lolojums ir īru tinkeru šķirnes zirgi, putni, lamas, ēzeļi, truši un vēl citi. Sarmīte ir daudzpusīga – rīko dažādus pasākumus savā rančo, glezno un ir saimniece arī savam apģērbu veikalam. Rančo “Ozolmājās” ik dienas ierodas apmeklētāji, un kā pati Sarmīte teic, saimniecību atvēruši apmeklētājiem, līdzcilvēkiem, lai padalītos ar to, kas pašiem ir svarīgs un sirdij tuvs. Sarmīte godā tur pārbaudītas savas sētas receptes, ar kurām gatava padalīties arī savā saimnieču uzņemšanas dienā.
11. septembrī – Mirdza Čākure, Ķoņu dzirnavas (Ķoņu pagasts, Valmieras novads, Vidzeme)
Mirdza ir šīs sezonas ekstravagantākā saimniece – ļoti dāsna, vienmēr pārsteidz ar savu izskatu un runā tiešu valodu. Mirdza ir izdomas bagāta saimniece, kura pārvērš tradicionālo par moderno. Mirdza “Ķoņu dzirnavām” ir saimniece jau 25 gadus, kur īpašumā dzīvo kopā ar savu vīru, un viens no daudzajiem palīgiem ir arī viņas māsa. Saimniecība ir plaša – tajā tiek vērpta vilna, malti graudi, uzņemti viesi un rīkotas svinības. Saimniece azotē glabā prasmes, ko mantojusi no savas ģimenes – šūšanu un maizes cepšanu. Mirdza ir saimniece, no kuras nekad nevar zināt, ko sagaidīt – reizēm var ierasties ar zilu matu cirtu, citreiz ar vairākiem dāvanu maisiem, bet citreiz ar īpašu gudrību no savas dzīves.
18. septembrī – Katrīna Jaunslaviete-Kipure, zemnieku sēta “Atpūtas” (Variešu pagasts, Jēkabpils novads, Sēlija)
Reizēm šķiet, ka Katrīnas dzīvē ir vairāk par 24 stundām diennaktī. Viņa kopā ar vīru atjaunoja īpašumu "Atpūtas", audzina 4 bērnus, uzņem tūristus savā sētā, nodarbojas ar lauksaimniecību, gatavo pašmāju pastu un piedalās velobraukšanas sacensībās – viņa brauc garas distances kā pa mežiem, tā pa līdzenumiem un teju vienmēr iegūst pirmās vietas. Katrīnas sapnis ir pašai savs restorāns – viņa ar prieku taisa ēst, iepriecina ciemiņus un teic, ka nav gardāka ēdiena par mājās gatavoto. Katrīna ir drosmīga un apņēmīga saimniece, kura azotē tur latviskās vērtības, kultūras mantojumu un uzskata, ka, lai cik straujš arī nebūtu ikdienas ritējums, vienmēr jāatceras par sevi.
25. septembrī – Iveta Zemniece, “Manas Zemes Pirts” (Bekuciems, Tomes pagasts, Ogres novads, Zemgale)
Viens no lielākajiem Ivetas dārgumiem ir latviskie rituāli un pirts, kurā viņa attīrās un smeļas enerģiju, bet ikdienā strādā arī pamatdarbu. Iveta savā īpašumā dzīvo kopā ar vīru un mammu, bet svētkos pulcē kopā savu kuplo saimi – meitu, dēlu ar ģimeni un krustbērnus ar viņu ģimenēm. Iveta piekopj latviskās vērtības un tradīcijas – svin gadskārtas, dzīvo saskaņā ar dabu un latvju zīmes rotā katru viņas sētas stūri. Iveta īpašos svētkos piekopj kā tradicionāli klātu galdu, tā arī modernā izvēli – sākot ar zināmajām irbītēm līdz izsmalcinātam stores šašlikam. Iveta ir sieviete, kura sevī iemieso mieru – satiekot saimnieci, vienmēr ir vēlme apstāties, dziļi ieelpot un izprast svarīgo. Nav jāsteidzas, ir jādzīvo mirklī un enerģija jāgūst no dabas.
2. oktobrī – Māra Šmite, saimniecība "Vairogi" (Ogres novads, Menģeles pagasts, Vidzeme)
Māra ir čakla 3 meitu mamma, kurai īpašs hobijs ir šūšana. Māra saimniecībā “Vairogi” nonākusi, ieprecoties ģimenē. Šis īpašums ir unikāls – tajā atrodas vairākas mājas, kurās dzīvo vairākas paaudzes – pati Māra ar savu ģimeni, vīra vecāki un vecvecmamma. Īpašums tiek mīļots un lolots, un tajā arī tiek audzētas aitas. Māra ir darbīga saimniece – pļauj zāli, dara lauku darbus, labiekārto īpašumu, rūpējas par ģimeni un dejo tautas dejas. Saimniece ir smaidīga, laipna un ar labu humora izjūtu. Vīrieši Māras ģimenē ir īsti meistari – ja vajag galdu, tas taps vienas dienas laikā. Mājas, kas atrodas īpašumā, ir pašu rokām būvētas. Šajā saimniecībā ir kā bišu stropā – katrs atbild par savu pienākumu, visi ir gatavi iesaistīties, un pēcāk top burvīgs gala rezultāts – spēks vienotībā.
9. oktobrī – Evita Gūtmane, saimniecība "Dzērvju tomāti" (Vircava, Zemgale)
Ja kāda saimniece spēj lolot vairākas liela izmēra siltumnīcas, kurās tiek audzētas 150 tomātu šķirnes, tad tā ir Evita. Evita ir dzīvespriecīga dāma, kura jebkāda veida jautājumos iesaistās ar smaidu sejā. Viņa ir aktīva, ne vien saimniekojot savā sētā, bet arī dejojot tautas dejas. "Dzērvju tomātos" Evita dzīvo ar savu ģimeni un ne vien audzē tomātus, bet arī tos pārstrādā. Vai esat ēduši tomātus šokolādē? Evitai ikdienas gaitās seko līdzi vairākas astītes – suņi. Mūzika, labs garastāvoklis un uz siltumnīcām. Dažādas tomātu receptes ir Evitas bagātība.
Raidījums “Īstās latvju saimnieces” – no 28. augusta ceturtdienās plkst. 21.10 LTV1 un REplay.lv. Saimnieču receptes būs publicētas portālā LSM.lv.
Raidījumu sadarbībā ar Latvijas Televīziju veidojis neatkarīgais producents SIA "Brīvdienas".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu