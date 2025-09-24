Ceļojot uz kādu no pasaules pilsētām, ikviens vēlas justies viegli, ērti un sagatavoti. Pilsētas brīvdienas bieži vien nozīmē daudz soļu, mainīgus laikapstākļus, spontānas situācijas un ierobežotu vietu čemodānā. Tāpēc ir svarīgi jau laikus pārdomāt, ko likt somā, lai nebūtu jākļūst par lieku bagāžas nesēju vai jāiegādājas trūkstošais uz vietas.
Apģērbs, kas pielāgojas situācijai
Viena no galvenajām kļūdām ir paņemt pārāk daudz apģērba vai tieši pretēji – pārāk maz. Izvēlies tādus apģērba gabalus, ko vari savstarpēji kombinēt, piemēram, neitrālas krāsas T-kreklus, vienu džinsu pāri, ērtus apavus, ko iespējams vilkt visu dienu, un vienu siltāku jaku vakariem. Ja laikapstākļi ir mainīgi, neaizmirsti par ūdensnecaurlaidīgu virsjaku vai saliekamu lietusmēteli.
Kosmētika un personīgā higiēna
Ceļojot ar rokas bagāžu, svarīgi izvēlēties produktus mazākos tilpumos (līdz 100 ml), lai tie atbilstu aviācijas noteikumiem. Vērts ieguldīt nelielā, pārskatāmā kosmētikas somiņā, kurā glabāt visu nepieciešamo. Pilsētas brīvdienās noteikti noderēs micelārais ūdens, dienas krēms ar SPF, lūpu balzams, roku krēms, dezodorants, zobu birste un pasta.
Viena no būtiskām kategorijām, ko bieži aizmirstam, ir kosmētika. Pat ja neplāno uzklāt pilnu grimu, ir vērts līdzi paņemt vieglu BB krēmu, košu lūpu krāsu vai mitrinošu serumu, kas atsvaidzina ādu pēc garas dienas. Mūsdienās daudzi kosmētikas zīmoli piedāvā ceļošanai piemērotus izmērus un multifunkcionālus produktus, piemēram, krēmus ar tonējošu efektu.
Elektronika un piederumi ērtam ceļojumam
Mobilais telefons, uzlādes vads un strāvas pārveidotājs (ja ceļojums ārpus ES) ir obligātā minimuma sastāvdaļa. Noder arī portatīvais lādētājs jeb powerbank, īpaši, ja dienas laikā izmanto kartes, fotografē vai komunicē. Ja ceļojums ilgāks, apsver iespēju ņemt līdzi arī kompaktu planšeti vai e-lasītāju.
Lietusmētelis vai saliekams lietussargs ir ļoti noderīgs – pilsētās, kur laiks ir nepastāvīgs, tie var izglābt dienu. Tāpat noderīga ir ūdens pudele ar filtru un auduma maisiņš spontāniem pirkumiem vai piknikiem parkos.
Veselības un komforta pamatlietas
Ceļojot vienmēr ieteicams paņemt līdzi nelielu pirmās palīdzības komplektu: pretsāpju līdzekļus, plāksterus, kuņģa-zāles un kādu līdzekli pret alerģijām. Ja esi pieradis lietot uztura bagātinātājus vai vitamīnus, ieplāno arī tos – īpaši tad, ja izbrauc uz klimatiski atšķirīgu vidi.
Lai arī pilsētas brīvdienas nav pārgājiens kalnos, pareiza sagatavošanās ļaus izbaudīt tās bez lieka stresa. Izvēlies praktiskas lietas, kas neaizņem daudz vietas, un pievērs uzmanību kvalitātei, nevis kvantitātei. Sagatavota soma nozīmē mierīgāku prātu un vairāk laika izbaudīt ceļojumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu