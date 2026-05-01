Šova "Četri uz koferiem" dalībnieki – Valters Pūce, Māris Jansons, Dināra Rudāne un Emīlija Bērziņa – turpina iepazīt Ķīnas eksotiku. Par grupas vadītāju kļuvušais Valters ir izvēlējies savdabīgu maršrutu, izvairoties no ierastajiem tūristu objektiem un tā vietā piedāvājot ieskatīties Pekinas pagrīdes dzīvē. Viņa mērķis ir skaidrs: sajust pilsētas pulsāciju caur vietējo rokmūziku, lai gan šāda izvēle ceļabiedros raisa dalītas jūtas.
Kad Pekinā iestājas krēsla un ielas piepilda motorolleri, četrotne Valtera pavadībā dodas nakts piedzīvojumos. Lai gūtu pēc iespējas autentiskāku pieredzi, mūziķis noorganizējis tikšanos ar vietējiem gidiem, kuri kļūst par viņu pavadoņiem un atklāj mazāk zināmas pilsētas šķautnes.
Vakara kulminācija pienāk rajonā, kas pazīstams ar savu muzikālo auru. Gidi aizved slavenības līdz kādam klubam, taču paši pēkšņi atvadās pie durvīm. Iespējams, pie vainas ir nogurums vai nevēlēšanās klausīties trokšņaino mūziku, tomēr latviešu ceļotāji neatsakās no ieceres. Samaksājuši aptuveni 24 eiro par visu grupu, viņi dodas iekšā, kur viņus sagaida enerģisks un skaļš ķīniešu roks.
Klubā valda visai divejāda atmosfēra. Valters un Dināra ar interesi vēro notiekošo un bauda jaudīgo priekšnesumu, taču Emīlija neslēpj savu nepatiku. Viņa stāv ar sakrustotām rokām un vizuāli demonstrē, ka šāda izklaide viņai nav pa prātam. Vēlāk savu viedokli par redzēto viņa formulē bez aplinkiem: "Rokkoncerta vai metāla pagraba apmeklējums – nē! Ja tas tiešām būtu super kvalitatīvi, to varētu izbaudīt, bet maksāt par to? Es no savas kabatas laikam neatļautos!"
Atstājot kluba telpas, Emīlija cenšas noskaidrot, vai šīs dienas "kultūras programma" beidzot ir galā. Valters, šķietami pats jūtot atvieglojumu, apstiprina: "Viss, pietiks! Beidzam šo visu!" Uz ko Emīlija ar krietnu devu sarkasma atbild: "Paldies!"
