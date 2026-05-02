Četri sabiedrībā zināmi cilvēki – mūziķis Valters Pūce, šefpavārs Māris Jansons un dziedātājas Emīlija Bērziņa un Dināra Rudāne – šovā “Četri uz koferiem” mērojuši tālo ceļu uz Ķīnu, lai iepazītu to visā krāšņumā. Jau pašā sākumā, apmeklējot valsts nozīmīgākās vietas, ceļotājiem nācās izbaudīt Pekinas stingro uzraudzību, kas sākotnējo sajūsmu ātri vien nomainīja pret pamatīgu trauksmes sajūtu.
Ekskursiju pa simbolisko Tjaņaņmeņa laukumu vadīja Valters. Šī milzīgā teritorija ir ne vien Ķīnas varas personifikācija un militāro ceremoniālu norises vieta, bet arī Mao Dzeduna pēdējā atdusas vieta. Tomēr mierīga apskate izpalika, jo filmēšanas procesu pārtrauca vietējā policija. Likumsargi konfiscēja pases un pieprasīja pārtraukt jebkādas video fiksācijas. Notikušo komentēja Māris: "Tad, kad mūs aizturēja policija, nu, ne gluži aizturēja, es pirmajā brīdī sapratu – nu, ja savāca pases, tad ir s*di. Man tā ir bijis arī Maskavā, Sarkanajā laukumā mēs ar vienu čomu dzērām aliņu, un viņi teica, ka šitā nedrīkst!"
Konflikta cēlonis bija pavisam vienkāršs – kameru objektīvos nejauši bija nokļuvuši policijas posteņi, kas šajā valstī ir stingri aizliegts. Nevēloties liekas nepatikšanas, komanda piekrita izdzēst attiecīgos failus, jo tie nebija būtiski raidījuma saturam. Emīlija neslēpa, ka saspīlējums bija jūtams: "No vienas puses, kad mūs aizturēja, es jutos tādā kā filmā, bet no otras puses es saprotu, ka tas varat arī beigties ļoti slikti!"
Pārbaude kļuva arvien detalizētāka – personālam nācās skaidrot vizītes mērķus un rādīt safilmēto. Valters atceras, kā situācija pakāpeniski saasinājās: "Sākumā likās, nu, kas tad tur, nekas jau nebūs traks. Tad tas viss attīstījās un vēl policija, tad jau priekšnieki sāka nākt."
Lai gan sarunā iesaistījās arvien jaunas amatpersonas, tostarp kāds pieklājīgs kungs civilajās drēbēs, neziņa par sekām saglabājās. Māris atzina, ka šādos brīžos pat valodas barjera rada papildu stresu: "Es klausījos tiešām, ko teiks komanda, kurš kaut ko melos, ko stāstīs? Man ir tāda lieta, ka es īsti nemāku melot, un tad, kad ir jāsāk melot, tu sāc stostīties. It sevišķi, ja ir jārunā angliski."
Interesanti, ka Ķīnas kārtības sargi neiebilda pret filmēšanu ar mobilajiem telefoniem, taču profesionālais aprīkojums izsauca tūlītēju reakciju. Bažas par iespējamo arestu neslēpa arī Valters: "Nu, viens brīdis bija tāds, ka tāds policijas busiņš aizbrauca, un es domāju: "Nu, cerams, ka mūs tur neiebāzīs iekšā un neaizvedīs kaut kur!""
Lai gan incidents noslēdzās bez fiziskas aizturēšanas, tas kalpoja kā skarba mācība par Ķīnas politisko iekārtu. Šeit demokrātijas brīvības nedarbojas, un jebkuram tūristam ir jārēķinās ar stingru kontroli. Emīlija uzsvēra, ka šī pieredze parāda valsts patieso seju: "Tas ir īstākais veids kā parādīt Ķīnu, to stingrību, to režīmu! Tā ir patiesība, ko cilvēkam ir jāzina par Ķīnu, ja viņš dodas šeit ceļojumā."
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu