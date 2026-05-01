Eksotiskais brauciens uz iespaidiem bagāto Ķīnu slavenību četriniekam – mūziķim Valteram Pūcem, šefpavāram Mārim Jansonam un dziedātājām Dinārai Rudānei un Emīlijai Bērziņai – šovā “Četri uz koferiem” izvērtās par neplānotu izturības pārbaudījumu jau pašā startā. Milzīgā metropole un tās tehnoloģiskie izaicinājumi ātri vien lika saprast, ka nāksies pamatīgi nopūlēties, meklējot pareizo ceļu. Grupas pārliecību iedragāja ne tikai digitālās kartes, bet arī dienas vadītāja spējas orientēties svešajā vidē.
Kā pirmais vadību pār grupas plāniem un budžetu uzņēmās Valters Pūce. Viņa plāns bija vienkāršs: nokļūt pilsētas sirdī, izmantojot dzelzceļu. Iegādājušies biļetes par 16 eiro, ceļotāji devās uz centru, kur tālāk bija paredzēta pārsēšanās metro. Tomēr drīz vien kļuva skaidrs, ka virziens izvēlēts kļūdaini, ko pirmā pamanīja Dināra: "Mēs braucam uz otru pusi!"
Milzīgajā Pekinas metro sistēmā, kur ik dienas pārvietojas vairāk nekā desmit miljoni cilvēku, apmaldīties ir viegli. Valteram nācās publiski atzīt savu neveiksmi: "Es nolažoju!" Pat pēc mēģinājuma situāciju labot, mainot peronus un lecot citā vilcienā, kļūdas turpinājās. Atkal un atkal izrādījās, ka izvēlētais sastāvs traucas pretējā virzienā. Valtera pacietības mērs bija pilns: "Atkal nav pareizi! Šis ir labs! Atkal mēs braucam uz nepareizo pusi! Bāc... šis ir sviests vienkārši!"
Pekinas metro tīkls ar tā 27 līnijām un 400 stacijām ir iespaidīgs un kļuva par nopietnu šķērsli nesagatavotajam grupas vadītājam. Pēc pusotras stundas klīšanas pazemē, komanda beidzot sasniedza virszemi, kur viņus gaidīja nākamais izaicinājums – kāpiens pār gājēju tiltu ar visiem koferiem.
Kad četrotne beidzot sasniedza it kā norādīto adresi, izrādījās, ka prieka saucieniem nav pamata. Reālā ēka neatbilda attēliem telefonā. Neskatoties uz to, Dināra bija gatava riskēt: "Ejam! Izmetīs – izmetīs... iesim tālāk!"
Iegājis iekšā, Valters uzzināja skarbo patiesību – šī nav viņu naktsmītne. Viņu bija pievīlusi navigācija. Valters skaidroja: "Mani pievīla vienkārši tehnika! Tas telefons, Apple maps vienkārši aizveda uz citu viesnīcu. Es ievadīju viesnīcas pilno nosaukumu – es biju pilnīgi pārliecināts, ka viss būs kārtībā. Nav tik traki, viss ir viegli, Ķīnā viss ir forši! Tad tu attopies ne tajā viesnīcā."
Kamēr Māris Jansons skeptiski vērtēja vadītāja kļūdas, neticot, ka aplikācija pie pieprasītās adreses varētu tā kļūdīties: "Ar to viesnīcu – tas gan bija interesanti! Man liekas, ka viņš tur nokļūdījās kaut kur, kaut ko nepareizi ierakstīja. Nu, nevar būt tā – es tam neticu, ka, ierakstot pareizu adresi, viņš aizved citur."
Vēlāk gan atklājās, ka Ķīnā ierastās rietumu aplikācijas tiešām mēdz strādāt neprecīzi specifisku interneta ierobežojumu dēļ. Valters savu neveiksmi salīdzināja ar tehnisku ķibeli uz skatuves: "Tas ir līdzīgi kā mūziķim, kurš grib ļoti labi nospēlēt, bet viņam instruments plīst visu laiku! Stīga saplīst, viņam kaut kāds aparāts tur noplīst un viņš, tā kā cīnās ar tām grūtībām."
