Policija Daugavpilī diviem aizturētiem vīriešiem atsavinājusi 36 kilogramus (kg) marihuānas un 62 000 eiro, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Jūlija Jurāne.
Septembra sākumā Valsts policijas amatpersonas saņēma operatīvo informāciju par nelikumīgu narkotisko vielu apriti Daugavpilī.
Veicot operatīvos pasākumus saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti, likumsargi aizturēja 1980. un 1988. gadā dzimušus vīriešus.
Veicot procesuālās darbības, tostarp astoņas sankcionētas kratīšanas, likumsargi atrada un izņēma aptuveni 36 kg izžāvētas marihuānas, 400 gramus kokaīna un 47 elektroniskās cigaretes. Tāpat sankcionētas kratīšanas laikā likumsargi pie vīriešiem atrada skaidras naudas līdzekļus - 62 000 eiro.
Pret personām ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta otrās daļas, tas ir, par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā un neatļautu realizēšanu. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
