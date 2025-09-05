Saeima ceturtdien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas paredz būtiski ierobežot tālmācības pieejamību pamatizglītības pirmajā posmā – 1. līdz 6. klašu skolēniem.
Par izmaiņām nobalsoja 49 deputāti, pret bija 37, bet viens deputāts balsojumā atturējās.
Plānotie Izglītības likuma grozījumi paredz, ka pilngadīgas personas, kuras nav ieguvušas pamatizglītību, to arī turpmāk varēs iegūt tālmācībā.
Tāpat plānots, ka tālmācība 1. līdz 6. klasē varētu būt pieļaujama arī tiem skolēniem, kuri ar ģimeni pārcēlušies uz dzīvi ārvalstīs vai kuru vecāks vai aizbildnis pilda diplomātisko vai konsulāro dienestu ārvalstīs, ir Latvijas pārstāvis starptautiskajās organizācijās un institūcijās. Tāpat tālmācības iespēju iecerēts saglabāt arī tiem bērniem, kuru vecāks vai aizbildnis dienē profesionālajā dienestā vai ir nosūtīts pildīt dienestu vai profesionālo kompetenci ārvalstīs.
Kārtību un nosacījumus, kādos skolas varēs īstenot mācības tālmācībā, noteiks Ministru kabinets (MK), ietverot arī prasības tehniskajai videi un mācību materiālu sagatavošanai, kā arī skolēnu regulārai ikdienas darbībai un atbalstam izglītojamajiem, paredzot tiešā kontakta īpatsvaru un kvalitātes nosacījumus.
Likumprojekts MK deleģē noteikt vadlīnijas, kā attālināti īstenojamas izglītības programmas latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas apguvei tiem skolēniem, kuri dzīvo ārzemēs.
Likumprojektā paredzētas arī citas izmaiņas.
Saeimas deputāte Ilze Indriksone (NA) Saeimas sēdē citstarp minēja, ka bērnu, kas mācās no 1. līdz 6. klasei tālmācībā, esot mazliet vairāk nekā 1000. "Uz visu Latviju tas nav daudz, bet viņi to ir izvēlējušies.
Kopumā pamatskolas tālmācību programmās mācās ap 3500 bērnu. Trešdaļa no šiem bērniem dzīvo ārvalstīs, katrs piektais ir cietis no mobinga, liela daļa ir ar nopietniem veselības traucējumiem,"
sacīja Indriksone, norādot, ka tie esot Izglītības kvalitātes valsts dienesta dati. Deputāte akcentēja, ka aizliegt visu tālmācības formu nozīmē "izdzēst gaismu telpā, nevis ieskrūvēt sabojātās spuldzītes vietā jaunu".
Saeimas komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre iepriekš aģentūrai LETA pauda, ka patstāvīgs process, kas ir tālmācība, šajā izglītības posmā, ņemot vērā pasaules praksi un diskusijas, nav rekomendējams. Viņa pauda, ka 1.–6. klasē bērnam jāmācās pieaugušā klātbūtnē – vai tā ir skolas puse, vai vecāku puse, tādējādi stiprinot izglītību ģimenē.
2024. gadā tālmācībā mācījās 11 815 skolēni, no kuriem 3531 mācījās pamatizglītības pakāpē, liecina IZM apkopotā informācija.
Kopš 2021./2022. mācību gada audzēkņu skaits tālmācības programmās ir pieaudzis visos klašu posmos, īpaši 10.–12. klašu posmā – par aptuveni 3000 skolēniem.
