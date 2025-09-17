Izraēlas armijas sauszemes operācija Gazas pilsētā ir vērsta pret teroristisko grupējumu "Hamās". Izraēla uzskata, ka pilsētā atrodas vairāki tūkstoši kaujinieku, un operācijas mērķis ir viņu likvidēšana. Šādu rīcību ir nosodījusi Apvienoto Nāciju Organizācija, pieprasot uguns pārtraukšanu. Arī rietumvalstis palielina diplomātisko spiedienu uz Telavivu. Tomēr Izraēla no saviem mērķiem neatkāpjas un plāno stiprināt militāro ražošanu, mazinot atkarību no ārvalstu piegādēm, vēsta 360TV Ziņas.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu atzīst, ka "mums tiek pārtraukta bruņojuma piegāde, tas notiek tieši šobrīd. Nākamo gadu laikā mums ir jāstiprina sava militārā ražošana, iespējas neatkarīgi ražot bruņojumu, lai mēs paši varam sevi nodrošināt ar nepieciešamo, lai mums būtu vajadzīgā rūpnieciskā kapacitāte."
ANO Neatkarīgā starptautiskā izmeklēšanas komisija ir publicējusi ziņojumu, kurā konstatēts, ka Gazā notiek genocīds. Komisijas vadītāja Navi Pilaja skaidro, ka Izraēla esot veikusi četras no piecām darbībām, kas uzskaitītas ANO Konvencijā par genocīda nepieļaušanu. "Lai tas tiktu klasificēts kā genocīds, tad ir jābūt mērķim daļēji vai pilnībā iznīcināt kādu konkrētu iedzīvotāju grupu," norāda Pilaja. Ziņojumā notiekošajā tiek vainotas Izraēlas augstākās amatpersonas, tostarp premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Izraēla šo ziņojumu noraida. Izraēlas vēstnieks ANO Daniels Merons asi kritizē ziņojuma autorus, dēvējot tos par "trim indivīdiem, kas strādā 'Hamās' interesēs" un ir "izslavēti ar savu antisemītismu". Viņš apgalvo, ka ziņojums ir "viltots" un balstīts tikai uz "Hamās" meliem.
Rīt par jaunām sankcijām pret Izraēlu varētu lemt Eiropas Komisija. Tās varētu attiekties gan uz atsevišķiem Izraēlas valdības locekļiem, gan ierobežot tirdzniecību starp Eiropu un Izraēlu.
