Viena no bērnības garšām, kur satiekas biskvīta saldums ar dzērveņu skābumiņu.
Biskvītam:
- 75 g kviešu miltu
- 120 g cukura
- 16–20 g vanilīna cukura
- 4 olas
Pildījumam:
- 400 g krēmsiera
- 400 g dzērveņu ievārījuma
- 3 ēdamkarotes pūdercukura
Pagatavošana
Vispirms pagatavo biskvīta mīklu: ar mikseri puto olas, cukuru un vanilīna cukuru, līdz masa kļūst gaiša un stingra, tās apjoms pieaudzis divreiz. Pakāpeniski pieber izsijātus miltus un uzmanīgi iecilā masā.
Mīklu lej uz plāts, kurā ieklāts cepampapīrs, vienmērīgi izlīdzina un cep cepeškrāsnī 180 oC aptuveni 20 minūtes, līdz biskvīts kļūst zeltains. Kad biskvīts gatavs, to ierullē dvielī, lai atdziest.
Gatavo pildījumu: krēmsieru un pūdercukuru saputo ar mikseri. Uzmanīgi atrullē biskvītu. To noziež ar dzērveņu ievārījumu, tam pāri vienmērīgi izlīdzina saputoto krēmsieru.
Vēlreiz uzmanīgi sarullē biskvītu. Liek ledusskapī vismaz uz stundu.
