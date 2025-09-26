Sava nelielā izmēra, pievilcīgā un personalizētā dizaina dēļ šīs kompaktās bento kūkas kļūst arvien populārākas. Tās sver no 250 līdz 500 gramiem, un to diametrs parasti ir 10–12 centimetru. Pasakains kārums vienam vai diviem cilvēkiem!
Vaniļas bento ar sviesta krēmu
Sastāvdaļas
- 100 g kviešu miltu
- pustējkarote cepamā pulvera
- 100 g cukura
- 1 tējkarote vaniļas cukura
- 2 olas
- 50 ml piena
- 50 ml eļļas
Krēmam
- 150 g mīksta sviesta
- 150 g pūdercukura
- 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
Pagatavošana
Bļodā olas sakuļ ar cukuru un vaniļas cukuru, līdz masa kļūst gaiša un gaisīga. Pievieno eļļu un pienu un samaisa. Izsijā miltus un sajauc ar cepamo pulveri, tos lēnām pievieno šķidrajām sastāvdaļām, lēnām maisot ar silikona lāpstiņu.
Mīklu ielej divās mazās kūku formiņās (Ø 10–12 cm) un cep cepeškrāsnī 160 grādos 20–25 minūtes.
Gatavību pārbauda ar koka irbulīti – ja, iedurot kūkā, mīkla tam nepielīp, biskvīts ir izcepies. Atdzesē.
Gatavo krēmu: sviestu puto ar mikseri, līdz tas kļūst viegls un krēmīgs. Pakāpeniski pievieno pūdercukuru un turpina putot, līdz krēms kļūst gaišs un pufīgs. Iemaisa vaniļas ekstraktu. Ja vēlas, pievieno pārtikas krāsvielu.
Kūkas virsu un sānus noziež ar plānu krēma kārtu. Ieliek ledusskapī, lai 15–20 minūtes atdzesējas. Pēc tam dekorē pēc vēlēšanās: ar kādu uzrakstu, smaidiņu vai zīmējumu.
