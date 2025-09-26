Man uzdāvināja 'Cima di rapa' sēklas. Kad tās sēt? Jautā Baiba Limbažos.
'Cima di rapa' jeb pavasara brokolis Latvijā ir mazpazīstams kāpostaugs, taču sens un populārs lapu dārzenis Itālijas dienvidos, iecienīts arī ķīniešu virtuvē. Ir izveidots daudz šķirņu.
Pavasara brokoļa izskats atgādina spinātus, bet garša ir nedaudz līdzīga rācenim vai brokolim ar nelielu sinepju piesitienu.
Ēdams ir viss augs: stublāja paresninājums, lapas un brokoļiem līdzīgie ziedu kāti. Tos gatavo tāpat kā jebkurus dārzeņus (salātos, zupās, sautējumos), lapas var arī grilēt. Novāc 20 cm garus stublājus kopā ar ziediem. Noplūktās lapas plastmasas maisiņā ledusskapī var uzglabāt līdz pat 10 dienām.
Audzējot aprīlī, maijā, ražu var vākt pēc 30 dienām. Iepriekš izaudzē dēstus, stāda 20 cm attālumā citu no cita.
