Pupas, zirņi, lēcas un citi pākšaugi jau gadsimtiem ilgi ir bijuši daudzu tautu uztura pamatā. Tie ir ne tikai sātīgi un barojoši, bet arī veselīgi, jo ir šķiedrvielām, olbaltumvielām un minerālvielām bagāti.
Sastāvdaļas 4 porcijām
- 150 g ziedkāpostu
- 50 g sviesta pupiņu pākšu
- 50 g zaļo zirnīšu
- 50 g burkānu
- 2 olas
- 50 g piena
- 10 g sviesta
- rīvmaize
- sāls
Pagatavošana
Dārzeņus – ziedkāpostus, burkānus, pupiņu pākstis un zirnīšus – vāra sālsūdenī, līdz gandrīz mīksti, tad izņem no ūdens un sagriež gabaliņos.
Olu dzeltenumu sakuļ ar pienu, pievieno sasmalcinātos dārzeņus un saputotu olas baltumu.
Liek ar sviestu ieziestā un ar rīvmaizi izkaisītā veidnē, pārliek sviesta piciņas un cep cepeškrāsnī 190 oC 30–45 minūtes.
Der zināt!
- Lielāko daļu pākšaugu drīkst ēst tikai kārtīgi izvārītus. Vārot tos, sāls jāpieber beigās, kad zirņi, pupas vai lēcas jau mīksti.
- Sausos zaļos zirnīšus, pupas un turku zirņus pirms gatavošanas mērcē aukstā ūdenī 6–12 stundas. Tas paātrina pākšaugu gatavošanos, samazina arī gāzu veidošanos, apēdot pupiņu un zirņu ēdienus, jo pākšaugi ir vieglāk sagremojami.
- Pākšaugi labi sader ar ķiplokiem, sīpoliem, ķimenēm, papriku, koriandru un pētersīļiem. Zaļumus (kinzu, pētersīļus, dilles) pievieno gatavošanas beigās, lai saglabātu aromātu.
