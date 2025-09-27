Remontdarbu laikā bez kārtīga celtniecības naža neiztikt. Taču ko darīt ar to asmeņiem, kad tie kļuvuši truli?
Nomainīt vai nolauzt
Celtniecības nažu uzbūve ļauj nomainīt asmeņus, kad tie savu laiku nokalpojuši. Grīdas segumu un cietāku materiālu griešanai tiek izmantots nazis ar trapecveida asmeni, savukārt plānākiem materiāliem – kartonam, papīram, tapetēm – noder tradicionālais celtniecības nazis ar garenas formas asmeni.
Atšķirībā no trapecveida un āķveida (paredzēts paklāju griešanai) asmeņiem, kas pēc notrulināšanās vairs nav izmantojami un ir jānomaina, garenās formas asmeņus var padarīt asākus, nolaužot galu ar plakanknaiblēm vai naža vadotnē iebūvētu noņemamu nolaušanas uzgali.
Lai asmeni nolauztu pareizi, tas jāizvirza no korpusa, līdz pirmā atzīme ir ārpus naža vadotnes. Ar knaiblēm vai uzgali saķer asmeni, nepārklājot atzīmes līniju, un liec gludās malas virzienā, līdz tas pārlūst. Drošāk asmeni lauzt ar knaiblēm – tā var pasargāt sevi no iespējamas savainošanās. Pirms izmešanas atkritumu tvertnē gan nolauztie asmeņa posmi, gan pats asmens pēc nomaiņas jāietin papīrā. Ja to neizdara, tukšojot tvertni, ir risks sagriezties.
Esam sagatavojuši pamācību, kā asmeni nolauzt ar knaiblēm un uzgali.
Ar knaiblēm
1. Naža galu no sāna satver ar knaiblēm.
2. Nolauž asmens galu.
3. Nolauzto posmu ietin papīrā.
Ar uzgali
1. Asmens galu ievieto uzgaļa spraugā.
2. Nolauž asmens galu.
3. Uzgali ievieto naža korpusā, nolauzto daļu ietin papīrā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem